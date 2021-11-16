Ченнінг Татум познайомив Зої Кравітц зі своєю дочкою

І разом вони прогулялися блошиним ринком у Лос-Анджелесі.

Зої Кравітц вперше зустрілася з восьмирічною дочкою свого нового бойфренда — актора Ченнінга Татума. Про це пише Daily Mail.

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Хоч пара і мовчить з приводу своїх стосунків, фотографії папараці чітко демонструють — у них все серйозно. Адже Татум познайомив Зої зі своєю дочкою Еверлі від акторки Дженни Дуан. Пара одружилася у 2009 році та розійшлася у 2018-му, проте Ченнінг і Дженна зберегли дружні стосунки.

[ + – ] Зої Кравітц і Ченнінг Татум із дочкою на прогулянці

Днями щасливу пару Зої та Ченнінга сфотографували на модному блошиному ринку в Лос-Анджелесі.

Вони ходили разом й Еверлі тримала нову подругу свого батька за руку. Що дозволило журналістам припустити, що в акторів все серйозно, хай офіційно свої стосунки і не коментують.

До речі, на ринку Зої купила собі нову сукню, в яку переодягнулася прямо там, в одній із кабінок.

Нещодавно інсайдери повідомили, що Ченнінг та Зої "дуже щасливі" та більше не дбають про те, щоб приховувати свої стосунки.

Нагадаємо, актори познайомилися ближче, коли Кравітц запросила Татума на головну роль у свій режисерський дебют "Острів кицьок". Там Ченнінг зіграє роль таємничого лиходія.

[ + – ] Зої Кравітц і Ченнінг Татум на Геловін Фото: Скриншот

Також вони разом відвідали Met Gala та відсвяткували Геловін, одягнувшись у костюми персонажів фільму "Таксист".