Ленни Кравиц получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде (фото)

По словам музыканта, главное значение для него имеют люди, которые всегда были рядом. На мероприятии присутствовали его дочь Зои Кравиц, давний друг Дензел Вашингтон и другие знаменитости.

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Американский певец, автор песен, мультиинструменталист, продюсер, аранжировщик и актер 59-летний Ленни Кравиц 12 марта был удостоен звезды Голливудской Аллеи славы. Зои Кравиц, его дочь, и Дензел Вашингтон, давний друг, выступили на мероприятии с речами, сообщает Рeople.

"Для меня невероятная честь находиться на этой улице. Быть со всеми этими великими людьми, которые сделали невероятные вещи в своей жизни, — это большая честь. Я никогда об этом не думал. Как я уже говорил, когда я был ребенком, я гулял взад и вперед по этим улицам, но почти всегда думал о том, где я буду спать той ночью. Получить звезду сейчас кажется таким сюрреалистичным, и я очень благодарен", — рассказал Кравиц на церемонии.

Певец Ленни Кравиц получил свою звезду Фото: Getty Images

Зои Кравиц, его дочь, и Дензел Вашингтон, давний друг, а также Марла Гиббс, Ченнинг Татум и Вердин Уайт присутствовали на мероприятии и выразили знаменитому музыканту свою поддержку.

"Звезда — прекрасная вещь, но, если бы у меня не было людей, с которыми я мог бы ею поделиться, все было бы совсем не так. Это значит все. Настоящий подарок – иметь здесь так много людей, которые знали меня всю мою жизнь и прошли этот путь вместе со мной", — подчеркнул Ленни.

Фото: Getty Images

В настоящее время Кравиц готовится выпустить свой 12-й студийный альбом "Electric Blue Light", который выйдет 24 мая. В январе, беседуя с журналистами, легендарный рокер рассказал о своей карьере и о своих первых попытках добиться успеха в качестве чернокожего артиста.

"Мне сказали, что моя музыка недостаточно черная или недостаточно белая", — сказал Кравиц, отметив, что звукозаписывающие компании порекомендовали сделать выбор.

"Мне сказали, что мне нужно создавать музыку, которую чернокожие делают на коммерческой основе и которую транслируют по радио, чтобы добиться успеха. И я просто никогда не мог с этим справиться. Я создавал музыку и просто пытался следовать своей судьбе," — поделился певец.

Певец и музыкант Ленни Кравиц Фото: Getty Images

Напомним, 1 февраля Ленни Кравиц признался, что все еще влюблен в свою бывшую жену Лизу Боне. Артист признался, что Лиза никогда не покинет его "сердце и душу". У пары есть взрослая дочь Зои Кравиц.