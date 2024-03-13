Ленні Кравіц отримав свою зірку на Алеї слави в Голлівуді (фото)

За словами музиканта, головне значення для нього мають люди, які завжди були поруч. На заході були присутні його дочка Зої Кравіц, давній друг Дензел Вашингтон та інші знаменитості.

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Американського співака, автора пісень, мультиінструменталіста, продюсера, аранжувальника й актора 59-річного Ленні Кравіца 12 березня було удостоєно зірки Голлівудської Алеї слави. Зої Кравіц, його дочка, і Дензел Вашингтон, давній друг, виступили на заході з промовами, повідомляє Рeople.

"Для мене неймовірна честь перебувати на цій вулиці. Бути з усіма цими великими людьми, які зробили неймовірні речі у своєму житті, — це велика честь. Я ніколи про це не думав. Як я вже казав, коли я був дитиною, я гуляв взад і вперед цими вулицями, але майже завжди думав про те, де я спатиму тієї ночі. Отримати зірку зараз здається таким сюрреалістичним, і я дуже вдячний", — розповів Кравіц на церемонії.

Співак Ленні Кравіц отримав свою зірку Фото: Getty Images

Зої Кравіц, його донька, і Дензел Вашингтон, давній друг, а також Марла Гіббс, Ченнінг Татум і Вердін Вайт були присутні на заході та висловили знаменитому музиканту свою підтримку.

"Зірка — прекрасна річ, але, якби у мене не було людей, з якими я міг би нею поділитися, все було б зовсім не так. Це означає все. Справжній подарунок — мати тут так багато людей, які знали мене все моє життя і пройшли цей шлях разом зі мною", — наголосив Ленні.

Фото: Getty Images

Наразі Кравіц готується випустити свій 12-й студійний альбом "Electric Blue Light", який вийде 24 травня. У січні, розмовляючи з журналістами, легендарний рокер розповів про свою кар'єру і про свої перші спроби домогтися успіху як чорношкірий артист.

"Мені сказали, що моя музика недостатньо чорна або недостатньо біла", — сказав Кравіц, зазначивши, що звукозаписні компанії порекомендували зробити вибір.

"Мені сказали, що мені потрібно створювати музику, яку чорношкірі роблять на комерційній основі та яку транслюють по радіо, щоб досягти успіху. І я просто ніколи не міг із цим впоратися. Я створював музику і просто намагався слідувати своїй долі," — поділився співак.

Співак і музикант Ленні Кравіц Фото: Getty Images

Нагадаємо, 1 лютого Ленні Кравіц зізнався, що все ще закоханий у свою колишню дружину Лізу Боне. Артист зізнався, що Ліза ніколи не покине його "серце і душу". У пари є доросла донька Зої Кравіц.