Ленні Кравіц зізнався, що все ще закоханий у свою колишню дружину Лізу Боне

Артист зізнався, що Ліза ніколи не покине його "серце і душу". У пари є доросла донька Зої Кравіц.

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59-річний Ленні Кравіц, легендарний рок-музикант, розповів про свої стосунки з 56-річною колишньою дружиною Лізою Боне, від якої в нього є 35-річна донька Зої Кравіц, в інтерв'ю журналу People.

Ленні Кравіц і Ліза Боне були одружені 5 років, перш ніж розлучилися 1993 року. Але між ними завжди буде непорушний зв'язок, каже рокер.

Ленні Кравіц Фото: Instagram lennykravitz

Співак уперше зустрів випускницю Cosby Show за лаштунками концерту New Edition 1985 року і пара одразу відчула взаємну симпатію

Вони швидко почали зустрічатися, і Боне стала музою музики Кравіца. Він випустив свій дебютний альбом Let Love Rule, натхненний Боне.

Спочатку Кравіц жив у тіні своєї партнерки, оскільки на той час Ліза була популярнішою за нього. Ленні навіть часто називали містером Боне, але ситуація змінилася після успіху його перших двох альбомів.

"Я не думав: "О, це сексуально". Я просто жив і робив. Я був одружений на найкрасивішій жінці на планеті, неймовірній всередині та зовні, і не звертав на це уваги. Я звертав увагу на музику", — пригадав Ленні.

"Ми були справжньою родиною. У нас був свій ритм, вираз, мода. Це був прекрасний час. Світ, який ми з мамою Зої створювали, наша сім'я, це все було про мир, любов і духовність", — розповів він.

Після того як вони розірвали шлюб, вони хотіли переконатися, що їхній зв'язок залишиться міцним.

"Любов не покидає тебе, але вона має знайти новий спосіб влитися в нове життя. Ми свідомо хотіли це зробити. Повірте, це зайняло час, але вона — частина мого життя, яка ніколи не покине моє серце і мою душу. Я той, хто я є, завдяки нашому досвіду", — розповів Ленні.

Джейсон Момоа, Ліза Боне, Ленні Кравіц із донькою Зої Фото: Getty Images

Він зберіг хороші стосунки з Лізою, коли вона вийшла заміж за актора Джейсона Момоа, і знайшов спільну мову з їхніми дітьми. Зараз, коли Ліза і Джейсон розлучилися, Ленні дружить з Момоа, як і раніше.