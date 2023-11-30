Ленні Кравіц з'явився на обкладинці глянцю та дав відверте інтерв'ю про кохання

Готуючись випустити свій перший за понад п'ять років альбом, за яким послідує масштабний тур, ікона року і стилю відверто говорить про сім'ю, віру, секс, кохання і спадщину.

Related video

Ленні Кравіц нещодавно випустив свій новий хіт TK421 і відвертий кліп на цю пісню. А тепер з'явився на обкладинці Esquire і дав відверте інтерв'ю, поговоривши з журналістом про стосунки, свою сім'ю, з якою він дуже близький, про кохання і про секс.

Інтерв'ю Ленні дав у Нью-Йорку, де він зараз живе у квартирі своєї доньки Зої, яка займає його будинок у Парижі. Він зустрівся з журналістом у ресторані готелю "Карлайле", де почувається, як удома. Тут його мати, Роксі Рокер, асистентка на NBC і акторка-початківець, цікавилася у Боббі Шорт, легендарної співачки кабаре, чи варто їй приймати пропозицію продюсера новин Сая Кравіца.

Ленні Кравіц для Esquire Фото: Esquire

Тут він часто бував з батьками, тут зустрів Енді Воргола і навіть влаштував тут останню вечірку з нагоди дня народження свого батька на початку 2000-х.

"Це місце — все моє життя", — каже він прямо. Батько Ленні — білий емігрант, чиї батьки приїхали з Києва. Його мати — родом із Багамських островів.

Він комфортно почувається в будь-якому районі Нью-Йорка. І приїжджає сюди не заради розваги, а й заради роботи. Цього тижня він так само зайнятий, як і завжди, займаючись своїм новим альбомом Blue Electric Light, який вийде 15 березня.

Ленні Кравіц на обкладинці Esquire

Поява Blue Electric Light знаменує собою кінець найтривалішого періоду, який Кравіц пройшов між альбомами з часу його дебюту Let Love Rule 1989 року. За його першим послідувало десять платівок.

Кравіц з'явився у своєму будинку на Багамах у березні 2020 року з достатньою кількістю одягу на вихідні. На той момент минуло два роки після трирічного туру, і він вирішив зупинитися на пляжі на кілька днів, щоб відновити сили між виступами. Але потім наступний етап було скасовано через коронавірус. І Кравіц провів на Багамах більшу частину наступних двох із половиною років.

Музичне натхнення знаходить його на Ельютері, острові, який він називає своїм домом. Він купив тридцять акрів землі, коли підписав свій перший контракт зі звукозаписною компанією, і довгий час жив в Airstream на власному пляжі. Він досі в нього, хоча відтоді він побудував справжній будинок в іншому місці. За будинком є сад, де він вирощує власні фрукти та овочі. А в будинку є студія.

Кравіц лягає спати близько 5:00 ранку і прокидається опівдні, але через певний час він перезавантажується. Лягає спати незабаром після настання темряви і прокидається рано.

Ленні Кравіц для Esquire

Серед його друзів Стівен Тайлер, Джей Зі, а з актором Дензелом Вашингтоном він дружить багато років. "Найкраще, що я можу сказати про нашу дружбу, це те, що вона все ще триває", — жартує Ленні.

Він залишився в хороших стосунках із колишньою дружиною Лізою Боне. Вони рано одружилися і рано стали батьками. Лізі було всього 21 рік, коли народилася Зої. Кравіцу було двадцять чотири роки. Він вважає, що Боне і їхні стосунки нарешті розкрили його творче бачення.

У 2005 році Боне почала зустрічатися з актором Джейсоном Момоа, і Кравіц подружився з актором і став дядьком для двох їхніх дітей.

Але сам він давно не був у серйозних стосунках.

Протягом багатьох років він був половиною багатьох IT-пар — після Боне він п'ять років зустрічався зі співачкою і моделлю Ванессою Параді. На початку 2000-х він був з Адріаною Лімою, а потім заручився з Ніколь Кідман незабаром після того, як його попередні заручини розпалися. У 2010-х роках він зустрічався зі співвітчизницею Ліми і колегою-моделлю нижньої білизни Барбарою Фіалхо.

Ленні згадує, що його батько Сай зраджував його матір. А коли він поставив йому запитання, як він може так з нею чинити, то заявив, що і Ленні піде по його стопах і теж кине свою сім'ю.

Слова Сая переслідували його довгі роки. "Я відчув це, коли він це сказав, але хвилі потрясіння тривали десятиліття і ставали дедалі сильнішими", — Ленні визнає, що йому дійсно було важко зберігати вірність у своїх романтичних стосунках.

Ленні Кравіц для Esquire

Кравіц кілька разів був близький до шлюбу після розставання з Бонет. "Бажання було завжди. Інструменти, що дозволяють це зробити, не завжди були там", — каже він, пояснюючи можливі промахи. Але він готовий до нового шлюбу і не проти завести ще дітей.

Рок-ікони рідко вирізняються поміркованістю, але Кравіц старанно працював, щоб тримати під контролем будь-які потенційні пороки. Важкі наркотики ніколи не були його коником (хоча він, як відомо, зізнавався, що курив травичку кожен божий день з одинадцяти до тридцяти п'яти років). Також він зізнається, що не був проти безладного сексу.

Більша частина його підходу до сексу сформувалася, коли він навчався в старшій школі. "Я пам'ятаю, що дівчаткам завжди подобалися погані хлопці. І це було схоже на те, що якщо мені доведеться поводитися як вони, щоб завести дівчину — я не засмучуюсь", — каже він.

Нагадаємо, раніше Ленні Кравіц зізнався, що проти шлюбу своєї дочки Зої Кравіц із Ченнінгом Татумом. Кравіц боїться, що Зої може повторити попередній невдалий шлюб з актором Карлом Глусманом. Вони були одружені з 2019 по 2021 рр.