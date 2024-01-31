Элизабет Мосс, звезда "Рассказа служанки", беременна первенцем

Актриса поделилась этой новостью в шоу Джимми Киммела. Имя отца она не назвала.

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41-летняя актриса Элизабет Мосс, звезда сериалов "Безумцы", "Рассказ служанки" и "Западное крыло", появилась на шоу Джимми Киммела в свободном платье, не скрывающем ее живот. И оказалось, что она беременная первенцем. Актриса невероятно скрытна, так что она не призналась, кто отец ее ребенка. Об этом пишет PEOPLE.

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"Вы беременна или просто невероятно преданная своему делу актриса?", — спросил ведущий Джимми Киммел Мосс в начале интервью.

"Понемногу того и другого", — ответила звезда "Безумцев".

Элизабет Мосс на шоу Джимми Киммела Фото: Скриншот

Далее Мосс сказала, что ей "действительно повезло" во время беременности, добавив, что все идет очень хорошо. Так как это ее первый ребенок, она спросила совета у Киммела.

Комик и ведущий вспомнил совет, который он и его жена Молли МакНирни получили от Билла Мюррея, когда она ждала одного из их четырех детей.

"Он сказал: "Принесите рождественские гирлянды и повесьте их в родильном зале", — вспоминает Киммел, добавляя, что Мюррей также предложил принести свечи на батарейках.

Киммел пошутил, что в родильном зале обычно плохое освещение, так что вы толком ничего не увидите.

Элизабет Мосс на шоу Джимми Киммела

Мосс не поделилась подробностями, в том числе сроками рождения ее ребенка. Она также не призналась, кто отец малыша.

В октябре 2008 года Элизабет Мосс познакомилась с актером телешоу "Субботним вечером в прямом эфире" Фредом Армисеном и вышла на него замуж через год. Но пара рассталась еще через год и официально развелась уже в 2011 году. С того момента о ее романах ничего не известно.

Напомним, Элизабет Хилл снялась в драме-антиутопии "Рассказ служанки", сериале, который выходит на канале Hulu. Шоу основано на романе Маргарет Этвуд 1985 года. Перед дебютом пятого сезона шоу в сентябре 2022 года стример продлил шоу на шестой и последний сезон.

Элизабет Мосс на премьере нового сезона "Рассказа служанки" Фото: Getty Images

В романе и сериале рассказывается история антиутопического государства, которое образовалось на месте США, в котором "служанки" вынашивают детей для "достойных" членов общества. У героини Мосс отобрали дочь, а сама она попала в семью местного столпа общества.

"Для меня было настоящей честью рассказать историю новаторского романа Маргарет Этвуд и пугающе актуального мира, и мы очень рады представить зрителям шестой и последний сезон "Рассказа служанки", — заявил в своем заявлении создатель сериала и шоураннер Брюс Миллер.

Элизабет Мосс исповедует саентологию и считает себя феминисткой. С сайентологией Элизабет Мосс познакомилась благодаря родителям: они были последователями этой церкви. В Голливуде сайентологами являются Джон Траволта, Том Круз и Джованни Рибизи.