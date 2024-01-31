Елізабет Мосс, зірка "Оповіді служниці", вагітна первістком

Актриса поділилася цією новиною в шоу Джиммі Кіммела. Ім'я батька вона не назвала.

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41-річна акторка Елізабет Мосс, зірка серіалів "Божевільні", "Оповідь служниці" і "Західне крило", з'явилася на шоу Джиммі Кіммела у вільній сукні, яка не приховує її живіт. І виявилося, що вона вагітна первістком. Актриса неймовірно потайлива, тож вона не зізналася, хто батько її дитини. Про це пише PEOPLE.

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"Ви вагітна чи просто неймовірно віддана своїй справі актриса?", — запитав ведучий Джиммі Кіммел Мосс на початку інтерв'ю.

"Потроху того й іншого", — відповіла зірка "Божевільних".

Елізабет Мосс на шоу Джиммі Кіммела Фото: Скриншот

Далі Мосс сказала, що їй "дійсно пощастило" під час вагітності, додавши, що все йде дуже добре. Оскільки це її перша дитина, вона запитала поради у Кіммела.

Комік і ведучий пригадав пораду, яку він і його дружина Моллі Макнірні отримали від Білла Мюррея, коли вона чекала на одного з їхніх чотирьох дітей.

"Він сказав: "Принесіть різдвяні гірлянди і повісьте їх у пологовому залі", — згадує Кіммел, додаючи, що Мюррей також запропонував принести свічки на батарейках.

Кіммел пожартував, що в пологовому залі зазвичай погане освітлення, тож ви до ладу нічого не побачите.

Елізабет Мосс на шоу Джиммі Кіммела

Мосс не поділилася подробицями, зокрема термінами народження її дитини. Вона також не зізналася, хто батько малюка.

У жовтні 2008 року Елізабет Мосс познайомилася з актором телешоу "Суботнім вечором у прямому ефірі" Фредом Армісеном і вийшла за нього заміж через рік. Але пара розлучилася ще через рік і офіційно розлучилася вже 2011 року. З того моменту про її романи нічого не відомо.

Нагадаємо, Елізабет Гілл знялася в драмі-антиутопії "Оповідь служниці", серіалі, який виходить на каналі Hulu. Шоу засноване на романі Маргарет Етвуд 1985 року. Перед дебютом п'ятого сезону шоу у вересні 2022 року стример продовжив шоу на шостий і останній сезон.

Елізабет Мосс на прем'єрі нового сезону "Оповіді служниці" Фото: Getty Images

У романі та серіалі розповідається історія антиутопічної держави, яка утворилася на місці США, в якій "служниці" виношують дітей для "гідних" членів суспільства. У героїні Мосс відібрали доньку, а сама вона потрапила в сім'ю місцевого стовпа суспільства.

"Для мене було справжньою честю розповісти історію новаторського роману Маргарет Етвуд і лякаюче актуального світу, і ми дуже раді представити глядачам шостий та останній сезон "Оповіді служниці", — заявив у своїй заяві творець серіалу та шоураннер Брюс Міллер.

Елізабет Мосс сповідує саєнтологію і вважає себе феміністкою. Із саєнтологією Елізабет Мосс познайомилася завдяки батькам: вони були послідовниками цієї церкви. У Голлівуді саєнтологами є Джон Траволта, Том Круз і Джованні Рібізі.