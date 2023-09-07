Костянтин Войтенко відповів на звинувачення ексдружини в домашньому насиллі

Пара була у шлюбі з 2015 по 2022 роки. Від їхнього союзу підростає донька Емілія, яка народилася у 2016.

Related video

35-річний український актор Костянтин Войтенко вперше публічно відповів на звинувачення колишньої дружини, хореографки Валентини Мариніної у домашньому насиллі.

У своєму Instagram уродженець Дніпра назвав слова екскоханої неправдивими і заявив, що його публічно намагаються знищити.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Важливо

Ґвалтівник і нарцис: ексдружина Костянтина Войтенка приголомшила деталями стосунків з актором (фото)

"За кілька останніх днів я отримав сотні коментарів, дзвінків та запитань. Мене звинувачують просто так без всяких доказів в жахливих злочинах, мені ставлять психічні діагнози", — почав своє звернення до аудиторії актор серіалу "Будиночок на щастя".

Войтенко вважає, що його та карʼєру публічно намагаються знищити.

Відповідь Костянтина Войтенка Фото: Скриншот

"Я всіляко засуджую будь-який прояв насильства і ніколи не вчиняв так відносно будь-кого. Не маю наміру підтримувати цю тему в публічному просторі заради своєї дитини. Такі серйозні звинувачення мають вирішуватись в правовому полі", — наголосив український актор.

Войтенко зазначив, що передав усю необхідну інформацію адвокату, тому справа вирішуватиметься в судовому порядку.

А за день до цього показав "фотокартки своєї щасливої родини". Наразі актор у стосунках з дизайнеркою Наталією Камінською.

Костянтин Войтенко з родиною

Нинішня кохана зірки українських серіалів розповіла, що він не спілкувався з ексдружиною з 30 серпня 2023 року, оскільки вона заблокована в актора.

"Контактувати з нею особисто чи публічно він не буде. Тільки через адвокатів і в суді", — зазначила Камінська.

Фото: Скріншот

Також Фокус писав про розлучення Софі Тернер та Джо Джонаса.