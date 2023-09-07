Константин Войтенко ответил на обвинения экс-супруги в домашнем насилии

Пара была в браке с 2015 по 2022 годы. От их союза подрастает дочь Эмилия, которая родилась в 2016.

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35-летний украинский актер Константин Войтенко впервые публично ответил на обвинения бывшей жены, хореографа Валентины Марининой в домашнем насилии.

В своем Instagram уроженец Днепра назвал слова экс-возлюбленной неправдивыми и заявил, что его публично пытаются уничтожить.

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"За несколько последних дней я получил сотни комментариев, звонков и вопросов. Меня обвиняют просто так без всяких доказательств в ужасных преступлениях, мне ставят психические диагнозы", — начал свое обращение к аудитории актер сериала "Будиночок на щастя".

Войтенко считает, что его и карьеру публично пытаются уничтожить.

Ответ Константина Войтенко Фото: Скріншот

"Я всячески осуждаю любое проявление насилия и никогда не поступал так в отношении кого-либо. Не намерен поддерживать эту тему в публичном пространстве ради своего ребенка. Такие серьезные обвинения должны решаться в правовом поле", — подчеркнул украинский актер.

Войтенко отметил, что передал всю необходимую информацию адвокату, поэтому дело будет решаться в судебном порядке.

А за день до этого показал "фотографии своей счастливой семьи". Сейчас актер в отношениях с дизайнером Натальей Каминской.

Константин Войтенко с семьей

Нынешняя возлюбленная звезды украинских сериалов рассказала, что он не общался с экс-супругой с 30 августа 2023 года, поскольку она заблокирована у актера.

"Контактировать с ней лично или публично он не будет. Только через адвокатов и в суде", — отметила Каминская.

Фото: скріншот

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