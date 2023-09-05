Насильник и нарцисс: экс-жена Константина Войтенко ошеломила деталями отношений с актером (фото)

Спустя год после развода с актером, Валентина решила рассказать об издевательствах с его стороны.

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Бывшая супруга украинского актера Константина Войтенко, 34-летняя украинская актриса и танцовщица Валентина Маринина, рассказала шокирующие подробности их брака. Спустя год после официального развода, девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте публикацию, в которой поделилась тем, что Константин ее избивал и издевался над ней.

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"Мой бывший муж — перверзный нарцисс и насильник. Так знаю его я, бывшая жена и мама нашего общего ребенка. Он публичный человек, папа, время от времени радующийся своей дочери. Он — бывший, выбиравший и выбирающий со мной насильственные формы общения: газлайтинг, угрозы, финансовое, психологическое и физическое насилие", — начала свой пост Валентина.

Экс-супруга украинского актера отметила, что она длительное время принимала такие формы и систему. По ее словам, вина в принятии такого поведения лежит на обществе в котором она выросла. Однако, после очередного случая домашнего насилия, Маринина вызвала полицию. Попытка привлечь специальные органы провалилась, так как сотрудники правоохранительных органов посоветовали ей помириться с супругом.

"Когда я в первый и в последний раз вызвала полицию после случая физического домашнего насилия, полиция намекала: "Вы подумайте, может помиритесь? Иначе у него исправительные работы и он уже будет "числитса". Ничего, что я в синяках, и меня за волосы ночью выбрасывали из собственной квартиры. Главное же, что в семьях так "не принято" — писать заявления на мужей, еще и таких публичных и как бы приличных", — описывает Валентина.

В своей откровенной публикации танцовщица также подчеркнула, что если бы такая ситуация произошла в любой другой развитой стране мира, то она получила бы должную поддержку и защиту, а также возможность запретить бывшему приближаться к ней и ребенку.

Валентина добавила, что после 5 лет работы с психологами и психотерапевтами, она решилась публично высказаться о насилии и газлайтинге со стороны Константина Войтенко.

"Только сейчас я решилась сказать публично. Только сейчас, уже год как в официальном разводе, когда имею поддержку Ирландии, в которой любая форма насилия карается законом и общественным мнением. Когда точно знаю, что я сама теперь умею иначе. Когда точно знаю, что я не виновата. И когда очень устала стесняться этого и об этом молчать", — отмечает она.

Подводя итоги открытого признания и обвинений в адрес бывшего супруга, Валентина объяснила, что насильника от человека, пытающегося жить иначе, отличает умение признавать ошибки и желание меняться.

"У моего бывшего этого желания нет. Как и просто искреннего "извини". Вероятно, он и не сможет. Но я не его психотерапевт и не его мама. А мама его ребенка, уставшего даже после развода и переезда за тысячи километров, отбиваться от его агрессивности и манипуляций. Да, мой бывший муж и известный актер Константин Войтенко — домашний тиран с, предполагаю, нарциссическим расстройством психики и насильник", — написала в публикации украинка.

Валентина Маринина и Константин Войтенко

Реакция Нового канала на обвинение Войтенко

Администраторы Telegram-канала "Культурна Прачечна" обратились к представителям Нового канала, где работает Константин Войтенко, за комментариями относительно обвинений в адрес актера.

Там уточнили, что никакого решения по поводу дальнейшего сотрудничества с Войтенко не принимали, актер продолжит работать в своих проектах. Ситуация может измениться, но только в случае, если бывшая жена Константина подаст на него официальное заявление в соответствующие органы.

"Для Нового канала тема противодействия домашнему насилию – одна из важнейших. И в нашем контенте, и в социальных кампаниях, и в политике канала как работодателя. Если станет известно об обращении в правоохранительные органы, а факт насилия доказан – официальная реакция канала будет безотлагательной", — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации паблика, в скором времени выйдет интервью Марининой на YouTube, где будет раскрыто больше деталей.

После того, как Маринина поделилась пережитым, ей в личные сообщения написали несколько женщин, которые рассказали о домогательствах актера. Валентину разозлили новые подробности о поведении бывшего мужа, и она поделилась ими с подписчиками.

"Получила сообщение, и не одно. Он еще и предатель!" — написала она в Instagram-сторис, показав скриншот переписки, в котором коллега Константина сообщила об их нерабочих отношениях.

Скриншот Instagram-сторис Валентины Фото: Скриншот Скриншот Instagram-сторис Валентины Фото: Скриншот

"Познакомились на съемочной площадке, начали общаться. До секса не дошло только потому, что я в какой-то момент спросила в шутливой форме, есть ли девушка. Он сказал ДА, есть невеста. На этом я закончила такие отношения. Несколько раз записывались, но уже в другом русле было общение", — говорится в сообщении.

Маринину поддержали многие публичные люди, включая Елену Светлицкую, Алину Доротюк, Анну Сагайдачную, Ксению Мишину, Катерину Тышкевич, Алину Шаманскую, Машу Ефросинину, Анатолия Анатолича и Наталку Денисенко — коллегу Войтенко по сериалу "Будиночок на щастя".

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Есть ли реакция самого Войтенко?

Никаких публичных комментариев Константина не было, а его нынешняя возлюбленная, дизайнер Наталья Каминская, после скандальной публикации сразу же опубликовала совместные фотографии с актером, подписав их лаконично: "Наши летние воспоминания".

Что известно о браке Войтенко и Марининой

Константин и Марина впервые встретились в 2010 году на кастинге в Москве, но познакомились ближе чуть позже на втором сезоне украинского телешоу "Танцуют все!". Перед свадьбой они встречались около года. 8 августа 2015 года актер и танцовщица связали себя узами брака, а уже через год у звездной пары родилась дочь, которую назвали Эмилией.

В октябре прошлого года Валентина сообщила в своем Instagram о том, что они официально развелись с Константином. Кроме того, девушка вернула свою девичью фамилию. До этого в эфире "Танцев со звездами" Войтенко заявлял, что они с женой переживают сложный период, и в их отношениях произошел кризис.

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