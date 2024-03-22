Віталій Козловський підтвердив, що незабаром стане батьком - перші фото вагітної дружини (відео)

Віталій Козловський вперше стане батьком. Співак ретельно приховує свою дружину. Однак у мережі шанувальники припускають, хто нею став.

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39-річний Віталій Козловський незабаром стане батьком. Про це у коментарі виданню Фокус повідомила менеджер співака Юлія Бакуменко.

Зокрема, сьогодні, 22 березня, співак презентував нову пісню та відеороботу до неї під назвою "Рубіж". У кліпі співак вперше показав свою дружину, яка, як виявилося, вагітна і чекає на первістка.

"Єдине, що війна не може в нас забрати — це віра, любов до рідних , бажання жити і продовжувати свій рід", — сказав Козловський

За словами співака, пісня має символічну назву та походження. Зокрема, він відзначає, що вона уособлює межу між цивільним та військовим життям, і звісно зміни в особистому житті, які відбулися у його житті. Ця пісня символічно потрапила до артиста літом 2023 року, якраз тоді, коли співаку вручили повістку і мобілізували в армію. Він записав її за день до поїздки на Донбас, де служив в артилерії. Можливість відзняти відео з’явилась лише зараз, коли Віталія перевели служити в Київ.

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Віталій Козловський з вагітною дружиною Фото: Фото від менеджера

У відеороботі обличчя співака на очах у глядачів старіє. Таким чином режисери показали алегорію часу. У відеороботі також можна побачити дівчину, яка грає роль дружини співака, а вже у кінці кліпу режисери показують округлий животик справжньої дружини співака та їх руки на яких одягнені обручки.

Поки артист намагається тримати інтригу і не розкриває ім’я своєї обраниці. Однак, в суспільстві ходять чутки, що нею стала 36-річна Юлія Бакуменко, яка є піарницею співака. Вже згодом піарниця Юлії Бакуменко відповіла, чи вона дружина Віталія Козловського.

Варто відзначити, що Віталій Козловський таємно одружився і лише на початку березня, у свій День народження, зізнався, що більше не холостяк. Навіть рідні не знали, що співак офіційно зареєстрував стосунки, він написав про одруження в сімейному чаті.