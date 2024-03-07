Написав про одруження в сімейному чаті: Козловський розкрив подробиці про своє весілля (відео)

Віталій Козловський та його обраниця прийняли рішення одружитися спонтанно. Пара узаконила стосунки в РАГСі, проте весільні урочистості, на які хочуть запросити всіх близьких і далеких родичів, відклали до кінця війни.

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Український співак Віталій Козловський, який 6 березня повідомив про своє одруження, зізнався, що пропозицію своїй майбутній дружині зробив спонтанно. Про це Козловський розповів в ефірі телепрограми "Сніданок з 1+1".

Рішення зізнатися дорогій людині в коханні та освідчитися Віталій Козловський прийняв після сильного артобстрілу з боку російських військових. Він одразу ж після цього запропонував коханій дівчині стати його дружиною і вона погодилася. Пара поїхала до РАЦСу, де й узаконила свої стосунки.

За словами артиста, весільні урочистості вони з дружиною відклали на потім. Війна — не час для гучних святкувань, а сам Віталій хоче, щоб на значущому для нього святі були присутні всі рідні та близькі.

"Весілля треба гуляти прямо правильно. Треба запросити всіх родичів, як то кажуть, і близьких, і далеких, і всіх-всіх об'єднати на цьому святі життя. І це буде", — поділився з журналістами співак.

Навіть найближчим людям — зокрема й мамі — Козловський повідомив про доленосне рішення в месенджері в сімейному чаті.

При цьому Віталій не приховує, що до укладення шлюбу в нього було чимало стосунків з іншими жінками. Однак саме зараз він нарешті відшукав ту єдину жінку, з якою відчув бажання пов'язати своє життя. Молоду дружину Віталій Козловський називає "дуже свідомою".

Нагадаємо, 6 березня Віталій Козловський одружився і показав фото з обручками. На знімку Віталій, одягнений у військову форму, надягає на руку дівчини, обличчя якої камера не зафільмувала, обручку зі вставками з блискучих каменів. Зазначимо, що для публікації фотографії співак вибрав свій день народження.

Також ми писали про те, що піарниця Юлії Бакуменко відповіла, чи дружина вона Віталія Козловського. Юлії Бакуменко та Віталій Козловський тримають інтригу у своїх стосунках і публічно не афішують, що між ними.