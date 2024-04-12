"Виженемо орків": ведучий "Прямого" Андрій Соломка добровільно вступив у ЗСУ (відео)

Андрій Соломка прийняв рішення добровільно стати на захист України. Незабаром телеведучий відправиться на фронт.

Related video

26-річний телеведучий каналу "Прямий" Андрій Соломка повідомив, що прийняв рішення змінити роботу на телебачені на службу в армії. Про це він повідомив в прямому ефірі каналу вчора, 11 квітня.

Як виявилося уродженець Івано-Франківська, який у 2021 році переїхав будувати кар’єру в столиці та влаштувався працювати ведучим на канал "Прямий", добровільно прийняв рішення йти служити в армію.

"Я хочу сказати вам одну річ. Насправді важливу, бо ви думали, а де я всі ці дні був, чому не в етері, чому вийшов в етер тільки сьогодні і якась містична аура загалом витала сьогодні в етерах у комунікації з моїми колегами. Друзі, я приєднуюся до Збройних сил України. Це моє рішення, це те, до чого я готувався й, очевидно, готовий", — сказав телеведучий.

У своїй промові він також подякував команді з якою працював та заявив, що не звільняється з роботи, а лише тимчасово міняє місце.

"Я хочу висловити величезну подяку всій команді "Прямого" каналу. Велика честь була працювати з вами, і продовжуємо, звісно, працювати, бо я нікуди не звільняюся. Тільки-но виженемо орків, одразу будемо продовжувати наші етери в такому складі, як було до сьогодні. Я дякую всій команді просо неймовірно, тому що це та команда, яка відреагувала на всі виклики, які нині існують щодо "Прямого" каналу попри повномасштабне вторгнення РФ на території України. Це та команда, яка забезпечує роботу "Прямого" каналу і завдяки, якій ви маєте змогу щодня вмикати нас і дивитися наші етери. Пам’ятайте про те, що за всім цим стоять не лише ведучі", – сказав Соломка у своєму виступі.

Читайте також: Лідер гурту "Антитіла" чесно зізнався, чи хоче повертатися на фронт (відео)

У промові телеведучий заявив, що він обов’язково повернеться в ефіри, але після перемоги, а також закликав глядачів не забувати донатити на ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, зірка серіалу "Жіночий лікар" Олексій Нагрудний про мобілізацію в армію. Крім цього, Фокус писав, що телеведучий Артем Овдієнко добровільно пішов в армію та вже встиг скласти присягу.