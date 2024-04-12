"Выгоним орков": ведущий "Прямого" Андрей Соломка добровольно вступил в ВСУ (видео)

Андрей Соломка принял решение добровольно стать на защиту Украины. Вскоре телеведущий отправится на фронт.

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26-летний телеведущий канала "Прямой" Андрей Соломка сообщил, что принял решение сменить работу на телевидении на службу в армии. Об этом он сообщил в прямом эфире канала вчера, 11 апреля.

Как оказалось уроженец Ивано-Франковска, который в 2021 году переехал строить карьеру в столице и устроился работать ведущим на канал "Прямой", добровольно принял решение идти служить в армию.

"Я хочу сказать вам одну вещь. На самом деле важную, потому что вы думали, а где я все эти дни был, почему не в эфире, почему вышел в эфир только сегодня и какая-то мистическая аура вообще витала сегодня в эфирах в коммуникации с моими коллегами. Друзья, я присоединяюсь к Вооруженным силам Украины. Это мое решение, это то, к чему я готовился и, очевидно, готов", — сказал телеведущий.

В своей речи он также поблагодарил команду с которой работал и заявил, что не увольняется с работы, а лишь временно меняет место.

"Я хочу выразить огромную благодарность всей команде "Прямого" канала. Большая честь была работать с вами, и продолжаем, конечно, работать, потому что я никуда не увольняюсь. Как только выгоним орков, сразу будем продолжать наши эфиры в таком составе, как было до сегодняшнего дня. Я благодарю всю команду просто невероятно, потому что это та команда, которая отреагировала на все вызовы, которые сейчас существуют в отношении "Прямого" канала, несмотря на полномасштабное вторжение РФ на территории Украины. Это та команда, которая обеспечивает работу "Прямого" канала и благодаря которой вы можете ежедневно включать нас и смотреть наши эфиры. Помните о том, что за всем этим стоят не только ведущие", — сказал Соломка в своем выступлении.

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В речи телеведущий заявил, что он обязательно вернется в эфиры, но после победы, а также призвал зрителей не забывать донатить на ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, звезда сериала "Женский доктор" Алексей Нагрудный о мобилизации в армию. Кроме этого, Фокус писал, что телеведущий Артем Овдиенко добровольно пошел в армию и уже успел принять присягу.