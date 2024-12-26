Максим Галкін показав, як в реальному житті виглядає 75-річна Алла Пугачова (фото)

Максим Галкін показав святкове фото з Аллою Пугачовою та донькою. На світлинах дівчата одягнені в різдвяне вбрання.

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Російський комік Максим Галкін поділився з підписниками рідкісним сімейним фото, на якому зображена його дружина, 75-річна співачка Алла Пугачова, та їхня 11-річна донька Ліза. Світлиною артист поділився у себе на сторінці в Інстаграм.

На святковому знімку Алла Пугачова та Ліза Галкіна позують у гармонійному family look. Так, дівчата одягнені у червоні светри з новорічними малюнками сніжинок і пряникових чоловічків, а також штани в клітинку. Фоном для фото стало яскраво прикрашене новорічне дерево. На фото можна побачити, що символічним деревом цьогоріч в родині стала ялинка, яку доречі вони прикрасили в трендових варіантах — золотими бантами, шишками та скляними іграшками.

"Передноворічний настрій", — коротко підписав світлину Максим Галкін, додавши до посту позитивну атмосферу святкової підготовки.

Зауважимо, що у червні 2024-го в мережі почали ширитися чутки про погіршення стану здоров’я легендарної артистки. Шанувальники звернули увагу на її суттєве схуднення, яке можна помітити на нещодавніх фото. Варто зауважити, що співачці в наступному році виповниться 76 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пластичний хірург розповів, які пластичні операції робила Алла Пугачова.

Крім цього, Фокус писав, що Максим Галкін і Алла Пугачова показали своїх дітей у день їхнього 11-річчя.