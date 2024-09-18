Максим Галкін і Алла Пугачова показали своїх дітей у день їхнього 11-річчя (фото)

Ліза та Гаррі разом зі своїми батьками вже третій рік живуть за кордоном.

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Російський шоумен Максим Галкін опублікував на сторінці в Instagram дві фотографії своїх дітей Лізи і Гаррі, які 18 вересня відзначають 11-річчя.

Брат і сестра, матір'ю яких є 75-річна співачка Алла Пугачова, фотографуються на тлі пірамід із повітряних кульок із цифрами 11. На другому фото Ліза і Гаррі в стильних підліткових образах позують під час фотосесії.

Батько дітей ніяк не став підписувати знімок, проте помістив плашку про те, що цей контент "поширений іноземним агентом". Як відомо, його занесли до цього списку в РФ після того, як він відкрито виступив проти вторгнення ЗС РФ в Україну.

Максим і Алла тримали в таємниці поповнення в родині. Про їхню появу на світ стало відомо тільки 6 жовтня. За словами Марка Курцера, голови клініки, в якій народилися діти зірок російського шоу-бізнесу, брат і сестра з'явилися на світ здоровими. Хлопчик важив при народженні майже 3 кг, дівчинка — близько 2,5 кг.

Як відомо, дітей подружжю народила сурогатна мати. Курцер зазначив, що Пугачова і Галкін весь час відвідували перинатальний центр, де спостерігалася вагітна. Коли діти народилися, співачка сама доглядала за ними.

Максим Галкін і Алла Пугачова разом уже 23 роки, з яких 13 — у шлюбі.

Подружжя покинуло територію РФ після початку повномасштабної війни. Сім'я виступила проти війни в Україні та засудила політику Путіна. Через свої публічні висловлювання Максим Галкін отримав статус іноагента. Тривалий час сім'я жила в Ізраїлі, проте нещодавно вирішила переїхати на Кіпр. Там, за даними ЗМІ, в Алли Пугачової почалися проблеми зі здоров'ям, тож родина планує переїхати жити до Юрмали, де співачка має власне нерухоме майно.

Раніше Фокус писав, що Алла Пугачова публічно висловилася з приводу обстрілу лікарні "Охматдит".