Максим Галкин и Алла Пугачева показали своих детей в день их 11-летия (фото)

Лиза и Гарри вместе со своими родителями уже третий год живут за границей.

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Российский шоумен Максим Галкин опубликовал на странице в Instagram две фотографии своих детей Лизы и Гарри, которые 18 сентября отмечают 11-летие.

Брат и сестра, матерью которых является 75-летняя певица Алла Пугачева, фотографируются на фоне пирамид из воздушных шариков с цифрами 11. На втором фото Лиза и Гарри в стильных подростковых образах позируют во время фотосессии.

Отец детей никак не стал подписывать снимок, однако поместил плашку о том, что данный контент "распространен иностранным агентом". Как известно, его занесли в этот список в РФ после того, как он открыто выступил против вторжения ВС РФ в Украину.

Максим и Алла держали в тайне пополнение в семье. Об их появлении на свет стало известно только 6 октября. По словам Марка Курцера, главы клиники, в которой родились дети звезд российского шоу-бизнеса, брат и сестра появились на свет здоровыми. Мальчик весил при рождении почти 3 кг, девочка — около 2,5 кг.

Как известно, детей супругам родила суррогатная мать. Курцер отметил, что Пугачева и Галкин все время посещали перинатальный центр, где наблюдалась беременная. Когда дети родились, певица сама ухаживала за ними.

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже 23 года, из которых 13 — в браке.

Супруги покинули территорию РФ после начала полномасштабной войны. Семья выступила против войны в Украине и осудила политику Путина. Из-за своих публичных высказываний Максим Галкин получил статус иноагента. Долгое время семья жила в Израиле, однако недавно решила переехать на Кипр. Там по данным СМИ, у Аллы Пугачевой начались проблемы со здоровьем, поэтому семья планирует переехать жить в Юрмалу, где певица имеет собственное недвижимое имущество.

Ранее Фокус писал, что Алла Пугачева публично высказалась по поводу обстрела больницы "Охматдет".