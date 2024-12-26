Максим Галкин показал, как в реальной жизни выглядит 75-летняя Алла Пугачева (фото)

Максим Галкин показал праздничное фото с Аллой Пугачевой и дочерью. На фотографиях девушки одеты в рождественские наряды.

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Российский комик Максим Галкин поделился с подписчиками редким семейным фото, на котором запечатлена его жена, 75-летняя певица Алла Пугачева, и их 11-летняя дочь Лиза. Фотографией артист поделился у себя на странице в Инстаграм.

На праздничном снимке Алла Пугачева и Лиза Галкина позируют в гармоничном family look. Так, девушки одеты в красные свитера с новогодними рисунками снежинок и пряничных человечков, а также брюки в клетку. Фоном для фото стало ярко украшенное новогоднее дерево. На фото можно увидеть, что символическим деревом в этом году в семье стала елка, которую кстати они украсили в трендовых вариантах — золотыми бантами, шишками и стеклянными игрушками.

"Предновогоднее настроение", — коротко подписал фотографию Максим Галкин, добавив к посту позитивную атмосферу праздничной подготовки.

Заметим, что в июне 2024-го в сети начали распространяться слухи об ухудшении состояния здоровья легендарной артистки. Поклонники обратили внимание на ее существенное похудение, которое можно заметить на недавних фото. Стоит заметить, что певице в следующем году исполнится 76 лет.

Напомним, ранее мы писали, что пластический хирург рассказал, какие пластические операции делала Алла Пугачева.

Кроме этого, Фокус писал, что Максим Галкин и Алла Пугачева показали своих детей в день их 11-летия.