Актор Андрій Федінчик, який служить в ЗСУ, переніс тяжку операцію

Наталка Денисенко поділилася новинами про стан здоров’я чоловіка Андрія Федінчика. Наразі пара знаходиться в Ужгороді, де хірургічне втручання пройшло успішно.

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Українська акторка та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко повідомила про серйозну операцію, яку переніс її чоловік, актор і військовий Андрій Федінчик. У своєму Instagram знаменитість розповіла, що наразі вона перебуває в Ужгороді, де відбулося хірургічне втручання.

За її словами, операція Федінчика була дуже складною, однак лікар зміг зробити справжнє диво. 25 грудня Наталка зазначила, що приїхала до цього міста не лише через стан Андрія, але й щоб відсвяткувати день народження своєї мами.

"Ми приїхали до Ужгорода, а саме до клініки Антона Антоновича. Саме тут моєму чоловікові зробили дуже-дуже складну операцію. Тому декілька днів ми тут. Антон Антонович зробив просто неймовірне. Розповім вам подробиці трішечки пізніше", – написала акторка.

Хоча Наталка не розкрила подробиць про діагноз чи характер проблем зі здоров’ям, відомо, що хірургічне втручання провів лікар, який спеціалізується на нейрохірургії та онкології.

Пізніше Денисенко опублікувала фото разом із чоловіком і запевнила, що операція пройшла успішно.

"Наступні кілька днів ми проведемо в Ужгороді", – додала вона, висловивши вдячність лікарю та пообіцявши згодом розкрити більше деталей.

Зауважимо, що актор Андрій Федінчик став одним із тих, хто з початком повномасштабного вторгнення Росії до України взяв до рук зброю та приєднався до лав Збройних сил України. Він вирішив самостійно захищати свою сім'ю та країну, не чекаючи сторонньої допомоги.

Наталка Денисенко про операцію Андрія Федінчика Фото: instagram.com/andreyfedinchik/ Наталка Денисенко про операцію Андрія Федінчика Фото: instagram.com/andreyfedinchik/

Як проходить служба Андрія Федінчика

На самому початку війни актор долучився до територіальної оборони. Інформації про його службу небагато, адже його дружина, акторка Наталка Денисенко, ретельно оберігає особисті деталі. Відомо, що Федінчик склав заповіт, передавши всі свої статки Наталці.

Наталка зізнається, що попри хвилювання за чоловіка, вона тримає позитивний настрій заради нього та їхнього сина. Подруги жартують, що вона "добре влаштувалась", але для неї це питання сімейної підтримки та віри в краще майбутнє.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталка Денисенко вперше розповіла про роман з Тарасом Цимбалюком.

Крім цього, Фокус писав, що Наталя Денисенко замилувала мережу рідкісним фото з чоловіком, який приїхав з фронту.