Актер Андрей Фединчик, который служит в ВСУ, перенес тяжелую операцию

Наталка Денисенко поделилась новостями о состоянии здоровья мужа Андрея Фединчика. Сейчас пара находится в Ужгороде, где хирургическое вмешательство прошло успешно.

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Украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко сообщила о серьезной операции, которую перенес ее муж, актер и военный Андрей Фединчик. В своем Instagram знаменитость рассказала, что сейчас она находится в Ужгороде, где состоялось хирургическое вмешательство.

По ее словам, операция Фединчика была очень сложной, однако врач смог сделать настоящее чудо. 25 декабря Наталья отметила, что приехала в этот город не только из-за состояния Андрея, но и чтобы отпраздновать день рождения своей мамы.

"Мы приехали в Ужгород, а именно в клинику Антона Антоновича. Именно здесь моему мужу сделали очень-очень сложную операцию. Поэтому несколько дней мы здесь. Антон Антонович сделал просто невероятное. Расскажу вам подробности немного позже", — написала актриса.

Хотя Наталья не раскрыла подробностей о диагнозе или характере проблем со здоровьем, известно, что хирургическое вмешательство провел врач, который специализируется на нейрохирургии и онкологии.

Позже Денисенко опубликовала фото вместе с мужем и заверила, что операция прошла успешно.

"Следующие несколько дней мы проведем в Ужгороде", — добавила она, выразив благодарность врачу и пообещав позже раскрыть больше деталей.

Заметим, что актер Андрей Фединчик стал одним из тех, кто с началом полномасштабного вторжения России в Украину взял в руки оружие и присоединился в ряды Вооруженных сил Украины. Он решил самостоятельно защищать свою семью и страну, не дожидаясь посторонней помощи.

Наталка Денисенко об операции Андрея Фединчика Фото: instagram.com/andreyfedinchik/ Наталка Денисенко об операции Андрея Фединчика Фото: instagram.com/andreyfedinchik/

Как проходит служба Андрея Фединчика

В самом начале войны актер присоединился к территориальной обороне. Информации о его службе немного, ведь его жена, актриса Наталья Денисенко, тщательно оберегает личные детали. Известно, что Фединчик составил завещание, передав все свое состояние Наталье.

Наталья признается, что несмотря на волнение за мужа, она держит позитивный настрой ради него и их сына. Подруги шутят, что она "хорошо устроилась", но для нее это вопрос семейной поддержки и веры в лучшее будущее.

Напомним, ранее мы писали, что Наталка Денисенко впервые рассказала о романе с Тарасом Цимбалюком.

Кроме этого, Фокус писал, что Наталья Денисенко очаровала сеть редким фото с мужем, который приехал с фронта.