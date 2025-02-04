В Украине ввели экстренные и аварийные отключения: где не будет света 4 февраля (графики)

"Укрэнерго" дала команду применить отключение света в некоторых регионах. Украинцев предупредили, что в случае введения почасовых отключений будут давать электроэнергии еще меньше.

Related video

4 февраля в Украине будут применять отключения света, но не во всех регионах. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Экстренные отключения света

Экстренные отключения ввели в двух областях — Днепропетровской и Донецкой. Графики при этом в регионах не действуют. В ДТЭК отметили, что действуют по команде "Укрэнерго".

Аварийные отключения света

В АО "Сумыоблэнерго" сообщили о введении в регионе графиков аварийных отключений. Ограничения для 1 очереди по указанию "Укрэнерго" действуют с 07:38.

"Очередь при ГАО отображается на момент отключения в реальном времени на сайте "АО:СУМЫОБЛЭНЕРГО" в разделе "Потребителям"-"Отключение" по Вашему адресу или номеру лицевого счета", — пояснили энергетики.

В компании отметили, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых.

В АО "Кировоградоблэнерго" также проинформировали, что с 7:42 действует график аварийных отключений. Потребителей предупредили, что в случае введения также почасовых отключений света может не быть дольше.

Сообщение об отключении в Кировоградской области Фото: Скриншот

Проверить ГАО можно:

для жителей Сумской области — здесь;

для жителей Кировоградской области — здесь.

Напомним, в Укргидрометцентре поделились прогнозом погоды на 4 февраля. Столбики термометров будут фиксировать мороз, а в некоторых регионах пройдет снег.

Украинцев предупредили, что к одному из городов движется концентрированное пятно нефтепродуктов. Речь идет о мазуте, который попал в воду в результате аварии российских танкеров.