На оплату — несколько дней: сколько нужно не платить за свет, чтобы его отключили
Для оплаты долгов лицо имеет всего несколько дней, после чего электроэнергию у абонента отключать не будут.
Украинцам, которые имеют задолженность за жилищно-коммунальные услуги, могут отключить электроэнергию. О том, сколько нужно не платить за свет, как происходит эта процедура, рассказал "Телеграф".
Сумма, при которой потребителю могут отключить свет
Отмечается, что электроэнергию могут отключить в случае, если сумма задолженности превышает 3000 гривен и оплата за свет не осуществляется более двух месяцев. Однако стоит отметить, что электроэнергию не могут отключать:
- у жителей тех территорий, где ведутся активные боевые действия;
- абонентам, у которых было повреждено жилье в результате вражеских атак — в этом случае стоит как можно быстрее сообщить об этом поставщику электроэнергии.
Как происходит процедура отключения света
Если отключение электроэнергии связано с задолженностью, то абонент должен получить за 10 дней до процедуры сообщение. В нем должна быть указана сумма задолженности и период, за который не осуществлялась оплата.
Именно за это время лицо может погасить долг и устранить все нарушения. В этом случае поставки электроэнергии не будут прекращаться.
Датой получения предупреждения об отключении электроэнергии считается:
- дата личного вручения за подписью получателя
- третий рабочий день после получения по почте заказного письма
- третий рабочий день после отправки сообщения на электронную почту абонента.
Если гражданин не получил соответствующего уведомления, то на предприятие можно подать жалобу или обратиться в суд.
Сколько в Украине стоит электроэнергия в Украине
В Украине тариф на электроэнергию останется неизменным до 1 мая 2025 года. В течение осенне-зимнего периода 2024/2025 стоимость 1 кВт*ч составит 4,32 грн.
Напомним, ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказывал, что, вероятно, 5 февраля, в пиковые часы потребления при снижении температуры в энергосистеме может возникнуть дефицит. Как правило, пояснил эксперт, в таких случаях энергетики вводят аварийные и стабилизационные отключения. Однако в "Укрэнерго" отметили, что сейчас прогнозов по ограничению электроснабжения в связи с похолоданием нет.