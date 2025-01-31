На оплату — несколько дней: сколько нужно не платить за свет, чтобы его отключили

Для оплаты долгов лицо имеет всего несколько дней, после чего электроэнергию у абонента отключать не будут.

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Украинцам, которые имеют задолженность за жилищно-коммунальные услуги, могут отключить электроэнергию. О том, сколько нужно не платить за свет, как происходит эта процедура, рассказал "Телеграф".

Сумма, при которой потребителю могут отключить свет

Отмечается, что электроэнергию могут отключить в случае, если сумма задолженности превышает 3000 гривен и оплата за свет не осуществляется более двух месяцев. Однако стоит отметить, что электроэнергию не могут отключать:

у жителей тех территорий, где ведутся активные боевые действия;

абонентам, у которых было повреждено жилье в результате вражеских атак — в этом случае стоит как можно быстрее сообщить об этом поставщику электроэнергии.

Как происходит процедура отключения света

Если отключение электроэнергии связано с задолженностью, то абонент должен получить за 10 дней до процедуры сообщение. В нем должна быть указана сумма задолженности и период, за который не осуществлялась оплата.

Именно за это время лицо может погасить долг и устранить все нарушения. В этом случае поставки электроэнергии не будут прекращаться.

Датой получения предупреждения об отключении электроэнергии считается:

дата личного вручения за подписью получателя

третий рабочий день после получения по почте заказного письма

третий рабочий день после отправки сообщения на электронную почту абонента.

Если гражданин не получил соответствующего уведомления, то на предприятие можно подать жалобу или обратиться в суд.

Сколько в Украине стоит электроэнергия в Украине

В Украине тариф на электроэнергию останется неизменным до 1 мая 2025 года. В течение осенне-зимнего периода 2024/2025 стоимость 1 кВт*ч составит 4,32 грн.

Напомним, ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказывал, что, вероятно, 5 февраля, в пиковые часы потребления при снижении температуры в энергосистеме может возникнуть дефицит. Как правило, пояснил эксперт, в таких случаях энергетики вводят аварийные и стабилизационные отключения. Однако в "Укрэнерго" отметили, что сейчас прогнозов по ограничению электроснабжения в связи с похолоданием нет.