На оплату — декілька днів: скільки потрібно не платити за світло, щоб його відключили

Для оплати боргів особа має всього декілька днів, після чого електроенергію у абонента відключати не будуть.

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Українцям, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, можуть відключити електроенергію. Про те, скільки потрібно не платити за світло, як відбувається ця процедура, розповів "Телеграф".

Сума, при якій споживачу можуть відключити світло

Зазначається, що електроенергію можуть вимкнути у випадку, якщо сума заборгованості перевищує 3000 гривень та оплата за світло не здійснюється понад два місяці. Однак варто зазначити, що електроенергію не можуть відключати:

у мешканців тих територій, де ведуться активні бойові дії;

абонентам, у яких було пошкоджено житло внаслідок ворожих атак — у цьому випадку варто якнайшвидше повідомити про це постачальнику електроенергії.

Як відбувається процедура відключення світла

Якщо відключення електроенергії пов'язане із заборгованістю, то абонент має отримати за 10 днів до процедури повідомлення. В ньому має бути зазначена сума заборгованості та період, за який не здійснювалася оплата.

Саме за цей час особа може погасити борг та усунути всі порушення. В цьому випадку постачання електроенергії не припинятиметься.

Датою отримання попередження про відключення електроенергії вважається:

дата особистого вручення за підписом одержувача

третій робочий день після отримання поштою рекомендованого листа

третій робочий день після надсилання повідомлення на електронну пошту абонента.

Якщо громадянин не отримав відповідного повідомлення, то на підприємство можна подати скаргу або ж звернутись до суду.

Скільки в Україні коштує електроенергія

В Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Протягом осінньо-зимового періоду 2024/2025 вартість 1 кВт*год становитиме 4,32 грн.

Нагадаємо, раніше голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповідав, що, ймовірно, 5 лютого, у пікові години споживання при зниженні температури в енергосистемі може виникнути дефіцит. Як правило, пояснив експерт, у таких випадках енергетики запроваджують аварійні та стабілізаційні відключення. Однак в "Укренерго" зазначили, що наразі прогнозів щодо обмеження електропостачання у зв’язку з похолоданням немає.