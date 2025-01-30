Відключення світла через морози в Україні: енергетики зробили заяву

Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. В "Укренерго" зазначають, що наразі прогнозів щодо обмеження електропостачання у зв’язку з похолоданням немає.

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Під час повномасштабного вторгнення Росії єдиною причиною відключень електроенергії в будинках українців завжди було руйнування агресором енергетичної інфраструктури країни. На цьому наголосили в "Укренерго".

В Україні наразі поширюється інформація щодо можливого застосування наступного тижня вимушених відключень електроенергії через прогнозоване похолодання температури повітря від -5 до -10 градусів.

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Утім, як зазначають енергетики, прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження.

"Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема — і на випадок різкого зниження температури повітря", — йдеться у повідомленні "Укренерго".

Також оператор підкреслює, що єдиною причиною вимушеного застосування відключень завжди було руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Нагадаємо, голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповідав, що, ймовірно, 5 лютого, у пікові години споживання при зниженні температури в енергосистемі може виникнути дефіцит. Як правило, пояснив експерт, у таких випадках енергетики запроваджують аварійні та стабілізаційні відключення.

Фокус писав, що станом на 17 січня з початку повномасштабного вторгнення енергетикам ДТЕК 49 разів доводилося "підіймати" теплоелектростанції з нуля та відновлювати їх роботу після ворожих обстрілів. Понад 20 випадків трапилось лише протягом 2024 року.