Отключение света из-за морозов в Украине: энергетики сделали заявление

Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. В "Укрэнерго" отмечают, что сейчас прогнозов по ограничению электроснабжения в связи с похолоданием нет.

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Во время полномасштабного вторжения России единственной причиной отключений электроэнергии в домах украинцев всегда было разрушение агрессором энергетической инфраструктуры страны. Это подчеркнули в "Укрэнерго".

В Украине сейчас распространяется информация о возможном применении на следующей неделе вынужденных отключений электроэнергии из-за прогнозируемого похолодания температуры воздуха от -5 до -10 градусов.

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Впрочем, как отмечают энергетики, прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения.

"Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Энергетики прорабатывают все сценарии, в том числе — и на случай резкого снижения температуры воздуха", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

Также оператор подчеркивает, что единственной причиной вынужденного применения отключений всегда было разрушение объектов энергетической инфраструктуры вследствие российских ракетно-дронных атак.

Напомним, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказывал, что, вероятно, 5 февраля, в пиковые часы потребления при снижении температуры в энергосистеме может возникнуть дефицит. Как правило, пояснил эксперт, в таких случаях энергетики вводят аварийные и стабилизационные отключения.

Фокус писал, что по состоянию на 17 января с начала полномасштабного вторжения энергетикам ДТЭК 49 раз приходилось "поднимать" теплоэлектростанции с нуля и восстанавливать их работу после вражеских обстрелов. Более 20 случаев произошло только в течение 2024 года.