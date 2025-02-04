В Україні запровадили екстрені й аварійні відключення: де не буде світла 4 лютого (графіки)

"Укренерго" дала команду застосувати відключення світла у деяких регіонах. Українців попередили, що в разі запровадження погодинних відключень даватимуть електроенергії ще менше.

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4 лютого в Україні застосовуватимуть відключення світла, але не в усіх регіонах. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Екстрені відключення світла

Екстрені відключення запровадили у двох областях — Дніпропетровській і Донецькій. Графіки при цьому у регіонах не діють. У ДТЕК наголосили, що діють за командою "Укренерго".

Аварійні відключення світла

В АТ "Сумиобленерго" повідомили про запровадження у регіоні графіків аварійних відключень. Обмеження для 1 черги за вказівкою "Укренерго" діють з 07:38.

"Черга при ГАВ відображається на момент відключення в реальному часі на сайті "АТ:СУМИОБЛЕНЕРГО" в розділі "Споживачам"-"Відключення" за Вашою адресою чи номером особового рахунку", — пояснили енергетики.

У компанії наголосили, що черга за графіками аварійних відключень не збігається з чергою при погодинних.

В АТ "Кіровоградобленерго" також проінформували, що з 7:42 діє графік аварійних відключень. Споживачів попередили, що в разі запровадження також погодинних відключень світла може не бути довше.

Повідомлення про відключення у Кіровоградській області Фото: Скриншот

Перевірити ГАВ можна:

для жителів Сумщини — тут;

для жителів Кіровоградщини — тут.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі поділились прогнозом погоди на 4 лютого. Стовпчики термометрів фіксуватимуть мороз, а в деяких регіонах пройде сніг.

Українців попередили, що до одного з міст рухається концентрована пляма нафтопродуктів. Йдеться про мазут, який потрапив у воду внаслідок аварії російських танкерів.