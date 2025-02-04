В Україні запровадили екстрені й аварійні відключення: де не буде світла 4 лютого (графіки)
"Укренерго" дала команду застосувати відключення світла у деяких регіонах. Українців попередили, що в разі запровадження погодинних відключень даватимуть електроенергії ще менше.
4 лютого в Україні застосовуватимуть відключення світла, але не в усіх регіонах. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Екстрені відключення світла
Екстрені відключення запровадили у двох областях — Дніпропетровській і Донецькій. Графіки при цьому у регіонах не діють. У ДТЕК наголосили, що діють за командою "Укренерго".
Аварійні відключення світла
В АТ "Сумиобленерго" повідомили про запровадження у регіоні графіків аварійних відключень. Обмеження для 1 черги за вказівкою "Укренерго" діють з 07:38.
"Черга при ГАВ відображається на момент відключення в реальному часі на сайті "АТ:СУМИОБЛЕНЕРГО" в розділі "Споживачам"-"Відключення" за Вашою адресою чи номером особового рахунку", — пояснили енергетики.
У компанії наголосили, що черга за графіками аварійних відключень не збігається з чергою при погодинних.
В АТ "Кіровоградобленерго" також проінформували, що з 7:42 діє графік аварійних відключень. Споживачів попередили, що в разі запровадження також погодинних відключень світла може не бути довше.
Перевірити ГАВ можна:
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі поділились прогнозом погоди на 4 лютого. Стовпчики термометрів фіксуватимуть мороз, а в деяких регіонах пройде сніг.
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