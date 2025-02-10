Отключение света 11 февраля: кто и как долго будет сидеть без электроснабжения, — Укрэнерго

В Украине сократили продолжительность ограничения электроснабжения, предупредили в "Укрэнерго". 11 февраля от отсутствия света будут страдать 10 часов, а ранее речь шла о 15.

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Пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго" предупредила об ограничении электроснабжения, которое продлится и 11 февраля. Ограничения будут действовать дважды в сутки. Суммарная продолжительность — 10 часов. О том, кого из украинцев затронут отключения, компания сообщила в Telegram-канале.

В канале "Укрэнерго" написали, что 11 февраля рядовые потребители не будут страдать от отключений света. Зато будут действовать ограничения для промышленности и предпринимателей, говорится в сообщении. Общая продолжительность отключений — 10 часов. Это время разбито на два отрезка:

первый период с ограничениями — с 7 до 11 час;

второй — с 15 до 21 часа.

Энергетики объяснили, что продолжают восстанавливать оборудование, поврежденное ударами ВС РФ. Кроме того, отмечается, что графики ограничений могут измениться в течение суток, поэтому следует следить за информацией на порталах областных электросетей.

Отключение света — Укрэнерго о ситуации на 11 февраля Фото: Скриншот

Отключение света — детали от Укрэнерго

Фокус писал о состоянии энергетической системы, о чем регулярно отчитываются в канале "Укрэнерго". В частности, в течение прошлой рабочей недели уровень потребления рос на 1,4-3% процента ежедневно. Реагируя на рост нагрузки, компания ввела отключение света для промышленности и предпринимателей. Впрочем, 10 февраля продолжительность ограничений была больше — 15 часов.

Об аналогичной ситуации энергетики сообщили в начале рабочей недели. Указано, что в понедельник потребление по сравнению с пятницей выросло на 1,9%. Рост от понедельника до понедельника — почти на 9%, говорится в заметке "Укрэнерго".

Отметим, 6 февраля министр энергетики Герман Галущенко ответил на вопрос, какими будут последствия одного из ударов РФ. Удар произошел 2 февраля и повредил важную генерирующую мощность, пояснил министр. Чиновник не ответил, о каком именно объекте идет речь. По его словам, энергетическая система удержится и бытовых потребителей отключать не планируют. Впрочем, вполне возможны отключения для промышленности, добавил он.

Напоминаем, 8 февраля энергетический эксперт Сергей Лямец отреагировал на опрос украинцев относительно достройки двух реакторов Хмельницкой АЭС. В то же время издание Reuters сообщило, что в течение недели существенно вырос импорт газа в Украину: объяснило, почему так могло произойти.