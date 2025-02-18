ЗС РФ нанесли удар "Шахедами" по Україні: є влучання у багатоповерхівку, зафіксовані пожежі (фото, відео)

Росія масово атакувала українські регіони безпілотниками типу "Шахед": у низці областей лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. В одній із областей зафіксоване потрапляння "Шахеда" у житлову багатоповерхівку, через що почалася пожежа.

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Починаючи з вечора 17 лютого і впродовж ночі 18 лютого Збройні сили Російської Федерації нанесли масованого удару безпілотниками — дронами-камікадзе типу "Шахед" — по українських регіонах. Росіяни запускали безпілотники кількома хвилями із різних напрямків: південного, східного та північно-східного. Під атакою опинилися східні, північні та центральні області України. Засоби протиповітряної оборони працювали у Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях. Фокус зібрав інформацію про ворожу атаку за вечір 17 та ніч 18 лютого.

Повітряні сили попередили про загрозу БпЛА Росії близько 20 год. 17 лютого. Основний напрямок атаки — зі сходу у бік центральних областей. "Шахеди" рухалися через Сумську область у напрямку Чернігівщини та Київщини, також рух було зафіксовано на Харківщині та Полтавщині. Групи безпілотників також Повітряні сили відстежували на півдні, де вони залітали через Миколаївську та Херсонську області у напрямку центральних регіонів.

Атака по Київській області та столиці

Увечері 17 лютого ЗС РФ атакували безпілотниками Київську область та зокрема саму столицю. У кількох районах міста було чутно вибухи, моніторингові канали повідомляли про роботу системи протиповітряної оборони.

Внаслідок нічної атаки по Києву було зафіксовано падіння уламків безпілотника у Святошинському районі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що відбулося загоряння на одному із промислових підприємств. Також внаслідок ворожого удару загорілися автомобілі у дворі житлового будинку, розташованому поруч із підприємством.

Інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок атаки по Києву не надходило, як уточнив міський голова.

Невдовзі інформацію про падіння уламків підтвердили у Київській міській військовій адміністрації. Там повідомили, що палають складські приміщення у нежитловій зоні, на місце події прибули необхідні служби, аби локалізувати пожежу.

Після цього у Києві ненадовго скасували повітряну тривогу. Згодом її знову оголосили через нові хвилі ударних безпілотників. Під час наступної атаки вибухи лунали у передмісті столиці, було гучно також поблизу Ірпеня. У ОВА повідомили, що на Київщині працює ППО.

Кіровоградська область

Під час нічної атаки безпілотники із південних регіонів рухалися у напрямку центральних областей, зокрема Кіровоградської. Там невдовзі прогриміли вибухи.

Через деякий час у Telegram-каналах повідомили про те, що ворожий безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку у Кіровоградській області. Під ударом було місто Долинська. На фото видно, як після удару у будинку спалахнув вогонь та здійнявся дим.

Інформації від офіційних джерел поки що немає. Також невідомо щодо постраждалих чи загиблих внаслідок удару по Долинській на Кіровоградщині.

Полтавська область

У Повітряних силах попереджали також про рух ударних безпілотників у напрямку Полтавщини. Там було чутно вибухи в обласному центрі, активно працювала система протиповітряної оборони.

Невдовзі до міста долетіла ще одна група ударних БпЛА. Вибухи прогриміли у Полтавському районі. Про наслідки атаки по регіону інформації наразі немає.

Черкаська область

Із Київщини та Полтавщини частина безпілотників рухалася у напрямку Черкаської області. Невдовзі місцеві канали повідомили про роботу ППО та звуки вибухів у Черкасах та неподалік від міста.

Про влучання або жертви внаслідок атаки наразі не повідомляють

Нагадаємо, ЗС РФ майже щоденно атакують Україну безпілотниками. Так, вчора, 17 лютого, уночі Росія також нанесла масованого удару, внаслідок якого зафіксовані руйнування та аварійні відключення світла у кількох регіонах. Про це розповів Фокус вранці 17 лютого.

Чи не найбільшого удару зазнало місто Запоріжжя: його атакувало щонайменше 10 ударних дронів під час нічного обстрілу 17 лютого.