Переговоры в Эр-Рияде прокладывают путь: СМИ назвали вероятную дату встречи Путина и Трампа

По словам пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюс, встречу в Эр-Рияде провели, чтобы выяснить, "на одной ли волне" они с россиянами по завершению боевых действий в Украине.

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Мирные переговоры в Саудовской Аравии между делегациями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде без участия представителей Украины, могут проложить путь к встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина уже на следующей неделе, пишет Bloomberg.

На кадрах встречи можно увидеть за столом переговоров Белого дома по национальной безопасности Майка Уолца, представителя Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио с американской стороны и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника Кремля по внешней политике Юрия Ушакова с российской. Также на переговорах присутствовал министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс сообщила журналистам, что цель этой встречи — "определить, настроены ли россияне серьезно и на одной ли они на одной волне" по завершению войны в Украине.

Бывший посол США в России Майкл Макфол в свою очередь сказал, что делегации РФ и США имеют разную цель во время встречи в Саудовской Аравии.

"Российская делегация находится в Эр-Рияде, чтобы улучшить американо-российские отношения. Американская делегация, по крайней мере так нас заставили считать, находится в Эр-Рияде, чтобы начать переговоры о прекращении войны в Украине. Это очень разные программы", — отметил он.

Также журналисты отмечают, что на прошлой неделе Трамп назвал 90-минутный телефонный разговор с Владимиром Путиным "очень продуктивным" и предположил, что они могут встретиться в Саудовской Аравии. С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года это был первый официальный контакт между президентами США и РФ.

Дональд Трамп отверг политику предыдущего президента Джо Байдена, который отказывался взаимодействовать с Россией без участия Киева, а также пересмотрел позиции США относительно вступления Украины в НАТО и возвращения ей оккупированных россиянами территорий, пишут авторы материала.

Переговоры в Саудовской Аравии: детали

Агентство CNN 18 февраля написало, что в Эр-Рияде состоялись первые контакты между делегациями США и РФ, главными темами которых были "построение мостов" и налаживание коммуникации. Представители российской делегации заявили, что довольны ходом переговоров.

Перед началом встречи росСМИ публиковали слова представителя российской делегации и главы Российского фонда государственных инвестиций Кирилла Дмитриева о том, что до достижения прогресса переговоры будут продолжаться еще 2-3 месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля прокомментировал переговоры РФ и США, которые готовились в Саудовской Аравии. Он отметил, что не был проинформирован о встрече и эта дискуссия не будет признана официальным Киевом.

Кроме того, 18 февраля спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с президентом Украины, однако при условии, если они будут проходить с учетом "возможности обжалования легитимности Зеленского".