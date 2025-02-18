Переговори в Ер-Ріяді прокладають шлях: ЗМІ назвали ймовірну дату зустрічі Путіна і Трампа

За словами речниці Держдепу США Теммі Брюс, зустріч в Ер-Ріяді провели, щоб з'ясувати, чи "на одній хвилі" вони з росіянами щодо завершення бойових дій в Україні.

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Мирні переговори в Саудівській Аравії між делегаціями Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації, які пройшли 18 лютого в Ер-Ріяді без участі представників України, можуть прокласти шлях до зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна вже наступного тижня, пише Bloomberg.

На кадрах зустрічі можна побачити за столом переговорів Білого дому з національної безпеки Майка Уолца , представника Трампа з Близького Сходу Стіва Віткоффа та держсекретаря Марко Рубіо з американської сторони та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова й помічника Кремля з зовнішньої політики Юрія Ушакова з російської. Також на перемовинах був присутній міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила журналістам, що ця зустріч має на меті "визначити, чи налаштовані росіяни серйозно та чи вони на одній хвилі" щодо завершення війни в Україні.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол своєю чергою сказав, що делегації РФ і США мають різну мету під час зустрічі в Саудівській Аравії.

"Російська делегація перебуває в Ер-Ріяді, щоб покращити американсько-російські відносини. Американська делегація, принаймні так нас змусили вважати, перебуває в Ер-Ріяді, щоб почати переговори про припинення війни в Україні. Це дуже різні програми", — зазначив він.

Також журналісти зазначають, що минулого тижня Трамп назвав 90-хвилинну телефонну розмову з Володимиром Путіним "дуже продуктивною" і припустив, що вони можуть зустрітися в Саудівській Аравії. Від початку повномасштабного вторгнення до України в лютому 2022 року це був перший офіційний контакт між президентами США та РФ.

Дональд Трамп відкинув політику попереднього президента Джо Байдена, який відмовлявся взаємодіяти з Росією без участі Києва, а також переглянув позиції США щодо вступу України до НАТО та повернення їй окупованих росіянами територій, пишуть автори матеріалу.

Переговори в Саудівській Аравії: деталі

Агентство CNN 18 лютого написало, що в Ер-Ріяді відбулися перші контакти між делегаціями США та РФ, головними темами яких були "побудування мостів" і налагодження комунікації. Представники російської делегації заявили, що задоволені перебігом перемовин.

Перед початком зустрічі росЗМІ публікували слова представника російської делегації та глави Російського фонду державних інвестицій Кирила Дмитрієва про те, що до досягнення прогресу перемовини триватимуть іще 2-3 місяці.

Президент України Володимир Зеленський 17 лютого прокоментував переговори РФ і США, що готувалися в Саудівській Аравії. Він зазначив, що не був проінформований про зустріч і ця дискусія не буде визнана офіційним Києвом.

Крім того, 18 лютого речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий до переговорів із президентом України, однак за умови, якщо вони проходитимуть з урахуванням "можливості оскарження легітимності Зеленського".