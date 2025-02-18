"Трамп чудово вирішує проблеми": у РФ розповіли про перші результати зустрічі в Ер-Ріяді, — CNN

Росіяни пропонують американцям вести діалог, "будувати мости" та налагоджувати вигідну співпрацю, написали журналісти CNN. Представник Москви запевнив агентство, що зняття санкцій — не головна тема перемовин.

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У Ер-Ріяді у Саудівській Аравії відбулись перші контакти делегацій Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки. Поки що результатів перемовин немає, але росіяни задоволені перебігом спілкування. Про те, які теми встигли обговорити члени делегації обох країн, написало агентство CNN.

Агентство повідомило, що кореспондент Метью Ченс поговорив з членом російської делегації — з главою державного фонду добробуту Росії Кирилом Дмитрієвим. Дмітрієв заявив, що основний раунд перемовин ще не почався, але він встиг поспілкуватись з представниками американської делегації. З його слів, ніяких рішень поки що немає, а головний меседж — про продовження контактів. Крім того, посадовець зауважив, що йому подобається, як президент США Дональд Трамп веде перемовини.

"Вони чудово розв'язують проблеми. І я вважаю, що президент Трамп чудово розв'язує проблеми. Обіцянка така: давайте вести діалог, давайте знайдемо найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти", — навело CNN слова Дмітрієва.

Російський чиновник заперечив, що головна мета РФ на переговорах — це пом'якшення санкцій. З його слів, росіяни просто прагнуть співпрацювати з США, щоб обидві країни "будували мости" і отримували вигоду від співпраці.

Кирило Дмітрієв — 50-річний фінансист та інвестор, який з 2011 року очолює Російський фонд прямих інвестицій та з 2022 року перебуває під санкціями. CNN написало, що саме він контактував зі спецпредставником США з Близького Сходу Стівом Віткоффом, коли той летів у Москву забирати американського громадянина з російської тюрми.

На сторінці МЗС Росії у соцмережі X є повідомлення, що 11 годин тому у Саудівську Аравію прибув глава міністерства Сергій Лавров. Інших деталей перемовин та зустрічей немає.

Тим часом, держсекретар США Марко Рубіо в X поки не писав про контакти з російською делегацією. Останні його повідомлення стосуються переговорів із саудитами щодо подій у Газі.

Мирні переговори — що відбувається у Саудівській Аравії

Зазначимо, 18 лютого у Ер-Ріяді повинна відбуватись зустріч з росіян з делегацією США — з держсекретарем Марко Рубіо, радником з нацбезпеки Майком Волцом та спецпредставником Стівом Віткоффом. Головна тема розмови — російсько-українська війна. Україна на зустріч не запрошена, при цьому радник з питань безпеки Саудівської Аравії також планує бути учасником перемовин.

Нагадуємо, 17 лютого спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог пояснив, чи будуть враховувати інтереси України під час перемовин у Саудівській Аравії. Крім того, посадовець пояснив, як обійдуть питання окупованих територій у можливій мирній угоді.