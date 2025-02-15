У людей больше нет времени: ледяной щит Гренландии буквально разваливается на части

Исследователи считают, что человечество все еще может избежать худшего сценария, но времени катастрофически не хватает.

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Трещины на поверхности ледников, образованные напряжениями — яркое свидетельство того, что ледяные щиты планеты находятся в уязвимом положении. Направление и размер этих трещин говорят о том, как ледяной щит течет к океану: они могут быть крошечными, шириной всего в миллиметры, а порой могут достигать метров, пишет IFLScience.

Иногда эти трещины на теле ледников могут покрываться обманчивыми снежными мостами, для преодоления которых требуется соответствующее защитное снаряжение и спасательная подготовка. Куда пугающими трещины могут выглядеть там, где лед встречается с океаном — в таких местах, по словам ученых, их ширина может достигать чудовищных 100 метров. Теперь ученые обнаружили, что трещины растут и увеличиваются по всей Гренландии.

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Исследователи не слишком удивлены тем, что трещины по всей Гренландии становятся все больше: по мере того, как океан нагревается, ледяной покров ускоряется в ответ, увеличивая нагрузки, действующие на его поверхность. Увы, наблюдения со спутников и личные полевые работы настолько скудны, что сегодня ученые не имеют ни малейшего представления о том, насколько широко и быстро происходит этот процесс.

В новом исследовании ученые нанесли на карту трещины по всему ледяному щиту Гренландии в 2016 и 2021 годах. Для этого команда использовала трехмерные карты поверхности полярных регионов, основанные на спутниковых снимках высокого разрешения. Применив методы обработки изображений к более чем 8000 картам, ученым удалось оценить, сколько воды, снега и воздуха потребуется для "заполнения" каждой трещины по всему гренландскому ледяному щиту. В результате ученые смогли рассчитать глубину и объем, а также изучили то, как они развивались.

Результаты указывают на то, что с 2016 по 2021 год наблюдалось значительное увеличение объема трещин в быстротекущих секторах ледяного щита Гренландии. На юго-востоке ледяного щита, в районе, который в последние несколько лет был особенно уязвим к ускорению и отступлению, вызванному океаном, объем трещин увеличился более чем на 25%.

В то же время, ученые обнаружили, что объем трещин по всему ледяному щиту увеличился всего на 4,3% — то удивило команду. Такие результаты оказались ближе к балансу, чем к крайности, наблюдаемой в определенных секторах. Команда продолжила исследование и обнаружила, что значительный рост в некоторых местах, фактически, компенсировался одним источником: выводным ледником, известным как Сермек-Куяллек.

Отметим, что Сермек-Куяллек — самый быстротекущий ледник на планете. Исследования показывают, что его скорость составляет почти 50 метров в день, что обеспечивает огромную долю общего вклада Гренландии в повышение уровня моря. Наблюдения также показали, что в 2016 году ледник отреагировал на приток холодной воды из северной части Атлантического океана, в результате чего его текучесть замедлилась, а сам ледник утолщался. По мере того как это происходило, трещины на поверхности начали закрываться, компенсируя рост по всей остальной части ледяного щита. Увы, замедление не продлилось долго и в 2018 году ледник вернулся к ускорению.

Авторы исследования отмечают, что трещины на ледниках играют важную роль в их жизненном цикле: по мере роста трещин увеличивается и потенциал ускорения ледяного щита. Трещины также доставляют поверхностную талую воду в самое сердце ледяного щита: оказавшись внутри вода может согревать лед и смазывать ложе, по которому скользит ледник. Увы, оба эти фактора способствуют потере ледяного щита.

Ранее Фокус писал о том, что "трубопровод" подо льдами Антарктиды протекает: что заставляет ледяной щит скользить в океан.