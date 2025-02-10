Трамп анонсировал новые пошлины: они будут касаться металлов и еще импортных товаров, — AP News

Президент США анонсировал введение в понедельник новых пошлин: 25% на весь импорт стали и алюминия. До конца недели Трамп также введет новые пошлины на другие импортные товары: это может быть ответом на "взаимные тарифы".

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В Соединенных Штатах Америки готовят новые пошлины на импортные товары, которые планируют ввести уже с этого понедельника. Белый дом введет 25% пошлины на алюминий и сталь для других стран, в частности Канады и Мексики: они будут накладываться на весь импорт этих материалов. Также президент США Дональд Трамп анонсировал появление новых пошлин и на другие виды продукции, ввозимой из-за рубежа. Об этом стало известно 10 февраля из сообщения AP News.

"Любая сталь, поступающая в Соединенные Штаты, будет иметь 25% тариф", — заявил Дональд Трамп журналистам.

Когда корреспонденты уточнили, какими будут пошлины в отношении алюминия, он добавил, что и этот материал будет подлежать 25% пошлине.

Также президент США прокомментировал возможные тарифы, которые, вероятно, наложат в ответ другие государства. Он сказал, что об этом станет известно во вторник или среду.

"Если они будут взимать с нас 130%, а мы ничего не будем взимать с них, так не останется", — заявил Трамп.

Отметим, что здесь речь идет о том, что США введут импортные пошлины на продукты в случаях, когда другая страна взимает пошлины на американские товары. Таким образом Дональд Трамп продолжает его политику введения пошлин на все импортные товары.

Напомним, о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет ввести беспрецедентные пошлины практически на всю импортную продукцию, стало известно вскоре после его инаугурации. Об этом Фокус рассказывал 1 февраля.

Также среди первых действий Трампа на посту президента США было высказывание планов о покупке Гренландии. Однако вскоре стало известно, что все пять партий гренландского парламента отвергают идею о присоединении острова к Соединенным Штатам. Об ответе Гренландии на идею Дональда Трампа Фокус рассказывал 13 января.

Вскоре после этого стало известно, что НАТО хочет предложить компромисс Трампу по острову.