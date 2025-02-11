Літак спецпредставника Трампа помітили біля Москви: що відомо

У Кремлі заперечують візит спецпредставника США по Близькому Сходу Стіва Віткоффа до Москви. В Росавіації кажуть, що це був "разовий технічний рейс".

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Під Москвою в міжнародному аеропорті "Внуково" приземлився бізнес-джет Gulfstream G650ER, який пов'язують із президентом США Дональдом Трампом. Власником борту зазначено компанію, зареєстровану за адресою Стіва Віткоффа, спецпредставника США по Близькому Сходу, однак доказів того, що він відвідав РФ, немає, повідомляє медіа "Важные истории".

Сервіс для відстеження польотів ADSBexchange показав реєстраційний номер джета — N103WG. На сайті Flightradar дані про цей рейс не відображається.

Сервіс ADSBexchange показав пов'язаний із Трампом джет Gulfstream G650ER біля Москви Фото: Скриншот

У реєстрі Федерального авіаційного управління США (FAA) зазначено, що власником літака N103WG є компанія WG AVIATION III LLC. За даними сервісу Instant Checkmate, Стівен Віткофф має реєстрацію за тією самою адресою, що й ця компанія — 1400 W 28th St, Miami Beach у штаті Флорида.

На сайті FAA власником джета вказана компанія WG AVIATION III LLC Фото: Скриншот

Цим джетом раніше користувався і сам Дональд Трамп. Зокрема, в грудні 2024 року, ще до своєї інавгурації, він літав на ньому до Парижу.

Дональд Трамп біля бізнес-джета Gulfstream Фото: Facebook / Тетяна Висоцька

У Кремлі кажуть, що інформації про прибуття до Росії спецпредставника США Стіва Віткоффа в них немає, передає пропагандистське російське інформаційне агентство ТАСС. Пізніше в Росавіації пояснили, що політ джета до Москви з Вашингтона був "разовим технічним рейсом санітарного характеру", що є "звичайною практикою гуманітарної взаємодії між державами".

Нагадаємо, 11 лютого ЗМІ писали, що посол США в Москві Лінн Трейсі провела переговори з високопоставленим російським дипломатом — заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим.

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон 10 лютого анонсував закон про ленд-ліз для відправлення Україні "переможної зброї".