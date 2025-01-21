Тінь Трампа: яку вигоду може отримати Україна від перемир`я на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення заручників після тривалої війни між Ізраїлем та ХАМАСом, назвавши його "глибоко значущим моментом". Що означатиме для України в контексті війни з РФ стабілізація ситуації на Близькому Сході, з’ясовував Фокус.

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Назвавши звільнення заручників після тривалої війни між Ізраїлем та ХАМАСом "глибоко значущим моментом", президент Зеленський додав: "Бачити, як возз’єднуються сім’ї, знаючи, які сльози полегшення й радості це приносить, — це те, чому всі ми можемо співпереживати". Окремо глава держави висловив сподівання на подальший прогрес у напрямку безпеки, стабільності та нормального життя на всьому Близькому Сході та зазначив, що Україна бажає миру, справедливості і надійних гарантій безпеки для всіх народів, продовжуючи й сама за них боротися.

Прихильники та родичі ізраїльських заручників тримають звернення до президента США Дональда Трампа із закликом до негайного припинення війни та повернення всіх заручників Фото: Getty Images

Слід зауважити, що угода між Ізраїлем та радикальним палестинським рухом ХАМАС про перемир’я в Газі опинилася під загрозою зриву у неділю, 19 січня. Зокрема, всупереч домовленостям режим припинення вогню вчасно не набув чинності у зв’язку з тим, що ХАМАС із запізненням назвав імена перших трьох заручниць, які звільнялися. Але зрештою все закінчилося благополучно: заручниці, серед яких є громадянки Румунії та Великої Британії, були передані співробітникам Червоного Хреста.

Які етапи передбачає близькосхідна мирна угода

Про досягнення мирної угоди між Ізраїлем та "Хамасом" оголосив 15 січня глава уряду Катару та міністр закордонних справ країни Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тані, який повідомив про завершення переговорів у Досі, що проходили за посередництва США, Катару та Єгипту.

Отже, на 467-й день війни в Газі, яка призвела до загибелі 1,8 тис. ізраїльтян та понад 46 тис. палестинців, сторони погодили умови мирної угоди, розрахованої на три етапи. Документ передбачає звільнення майже 2 тис. палестинських ув’язнених в обмін на 97 ізраїльських заручників (живих та мертвих), а також повне виведення ізраїльських військ із Гази.

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Перший етап угоди, який триватиме 42 дні, передбачає звільнення 33 ізраїльських заручників з числа військових та цивільних осіб, включно із жінками, дітьми та людьми похилого віку, в обмін на 1890 палестинських ув’язнених.

Під час реалізації першого етапу ізраїльські війська повинні будуть відійти до кордонів сектора Гази, але поки що залишитись у їх межах. Під час реалізації першого етапу сторони також мають узгодити деталі другого та третього етапів. Наразі ж відомо про те, що другий етап передбачатиме звільнення решти заручників, припинення вогню на постійній основі та повне виведення ізраїльських військ з Гази.

Третій етап включатиме відновлення сектора Гази та повне зняття його блокади, а також виведення із Гази ізраїльських військ. Гарантами угоди виступлять США, Катар та Єгипет, які невдовзі створять координаційний центр у Каїрі.

Навіщо Трамп відправляє спецпосланника на Близький Схід

У своєму нещодавньому зверненні до громадян Ізраїлю прем’єр Беньямін Нетаньягу підбив підсумки протистояння з ХАМАСом, що почалося з вторгнення до Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Згадане протистояння, на переконання очільника ізраїльського уряду, стало "найжахливішим масовим вбивством з часів Голокосту".

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф Фото: Getty Images

"У цій війні за відродження ми показуємо нашим ворогам — і всьому світу, — що коли народ Ізраїлю єдиний, немає сили, яка зможе нас зламати. Я пишаюся тим, що я прем’єр-міністр нашого чудового народу. Пишаюся тим, що очолюю нашу державу за таких часів", —заявив Нетаньягу. Говорячи про зовнішніх посередників, які сприяли досягненню мирних домовленостей, Беньямін Нетаньягу жодного разу не згадав двох гарантів мирної угоди — Катар та Єгипет, натомість кілька разів поспіль назвав ім’я Дональда Трампа, який на момент його звернення ще офіційно не вступив на посаду президента США.

Тим часом Трамп направляє в регіон свого спецпредставника по Близькому Сходу Стіва Віткоффа для контролю за ходом реалізації угоди. Як повідомляє телеканал NBC з посиланням на поінформовані джерела, посланник буде практично постійно присутній у регіоні протягом найближчих місяців для усунення загострень на місцях, оскільки команда Трампа розцінює угоду як "крихку".

Чи дійсно мир між Ізраїлем та ХАМАСом є крихким і мінливим

Підкресливши, що наразі ми спостерігаємо за реалізацією лише першого етапу мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАСом, політолог Олег Постернак у розмові з Фокусом зауважив наступне: "Поки що немає гарантій збереження миру на наступних етапах, адже на самому старті спостерігалися непорозуміння через ненадання ХАМАСом вчасно списку заручників, яких вони звільняли, і ЦАХАЛ на це відповів ударами по Газі вже коли діяв режим перемир’я. Тому поки що можемо говорити лише про умовний мир на Близькому Сході — дуже крихкий і дуже мінливий".

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Більш чітке коригування подій на Близькому Сході, переконаний експерт, матиме місце невдовзі після набуття повноважень новим президентом США.

"Якщо ж говорити про пріоритетність війни, то дійсно на перший погляд може здатися, що єдиним гарячим конфліктом залишається наразі російсько-українська війна. Тим не менше, це зовсім не означає, що вона буде єдиним конфліктом впродовж 2025 року, враховуючи серйозну напругу між Китаєм і Тайванем , між Індією та КНР, зрештою, між США і деякими країнами Європейського Союзу (ЄС). Тобто Світ вступив у фазу геополітичних зіткнень, тому я не казав би, що пріоритетність буде саме на російсько-українській війні, зокрема допомозі у ній Києву", — резюмує Олег Постернак, і додав: близькосхідне затишшя навряд чи стане тією максимою, яка рухатиме світових гравців.

Чому перемир’я на Близькому Сході — гарний знак для України

Натомість виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Насправді певним чином близькосхідний конфлікт відволікав увагу від російсько-української війни. Більше того, республіканці-трампісти свого часу дуже багато говорили про необхідність збільшення допомоги Ізраїлю, в тому числі за рахунок України. Зараз же Близький Схід отримав певну передишку. Думаю, що тектонічні зміни у Сирії і те, що Іран втратив багато можливостей логістики для своїх проксі-структур, є однією з причин, які призвели до досить несподіваного перемир’я".

Близький Схід отримав певну передишку Фото: Getty Images

Експерт каже, що терористична структура у Газі певним способом зруйнована. "Це – додатковий чинник, який дає підстави говорити про можливе досягнення стабільності на Близькому Сході. І тут, як на мене, є важливий нюанс, який полягає в тому, що втрата позицій Сирії з боку Росії зменшує її можливості для великої угоди зі США, оскільки РФ прямим чином зараз не впливає на ситуацію, а відтак — не має що запропонувати Трампу для того, щоб говорити про глобальні речі. Тобто фактично мрії Путіна про Ялту-2 виглядають нереалістичними, оскільки скарбничка його глобальних пропозицій американцям є порожньою", — розповів Леонов у коментарі Фокусу.

Загалом, на його переконання, близькосхідне перемир’я є досить оптимістичним для України знаком, зокрема через те, що стабілізація ситуації в регіоні неодмінно потягне за собою падіння цін на нафту, а відтак — "суттєво підкосить" економічні можливості РФ для продовження повномасштабної війни з Україною.