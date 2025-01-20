"Окопна війна Першої світової": Трамп рішуче налаштований завершити війну в Україні, — Волц

За словами майбутнього радника з національної безпеки США Майка Волц, головними питаннями на гіпотетичних мирних переговорах будуть: хто братиме участь у переговорах, як залучити сторони до столу переговорів, якими є рамки угоди?

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Обраний президент США Дональд Трамп рішуче налаштований завершити війну в Україні. Таку заяву зробив майбутній радник із національної безпеки Майк Волц в інтерв'ю телеканалу CBS.

"Трамп ясно говорить: ця війна має припинитися. Я думаю, всі мають бути з цим згодні. І насправді Зеленський навіть зараз входить у кімнату і каже: "Ми готові працювати з вами, президенте Трамп, щоб зупинити цю війну".

Волц порівняв військовий конфлікт в Україні з боями під час Першої світової війни.

"Це бійня, Маргарет, — звернувся Волц до журналістки. — Це окопна війна Першої світової. Буквально м'ясорубка людей, які біжать цими відкритими полями у східній Україні. Але ескалація може вилитися в Третю світову. І вона розширюється, Північна Корея вже відправляє десятки тисяч, Південна Корея дуже стурбована і заявляє про певне втручання", — заявив він.

На думку Волца, головними питаннями на гіпотетичних мирних переговорах будуть: хто братиме участь у переговорах, як залучити сторони до столу переговорів, якими є рамки угоди?

Мирні переговори: план Трампа

План завершення війни в Україні Дональда Трампа може передбачати заморожування бойових зіткнень і переговорів щодо вступу України в НАТО, про це пише "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

Сценарій передбачає, що питання про вступ НАТО буде на деякий час відкладено, а поточну лінію фронту — заморозять.

Представники Києва проти такого плану, оскільки він не розв'язує питання щодо стримування агресії РФ і відновлення територіальної цілісності. Україна готується до продовження військового конфлікту і зміцнює обороноздатність.

Нагадаємо про головні заяви Сирського з нового інтерв'ю: Покровськ, боєприпаси та перемога над РФ.

Також повідомлялося, що, за даними Times, США ніколи не обіцяли Україні повернення окупованих територій, а головною метою було вижити.