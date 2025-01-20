"Окопная война Первой мировой": Трамп решительно настроен завершить войну в Украине, — Уолтц

По словам будущего советника по национальной безопасности США Майка Уолтца, главными вопросами на гипотетических мирных переговорах будут: кто будет участвовать в переговорах, как привлечь стороны к столу переговоров, каковы рамки соглашения?

Related video

Избранный президент США Дональд Трамп решительно настроен завершить войну в Украине. Такое заявление сделал будущий советник по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу CBS.

"Трамп ясно говорит: эта война должна прекратиться. Я думаю, все должны быть с этим согласны. И на самом деле, Зеленский даже сейчас входит в комнату и говорит: "Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить эту войну".

Волтц сравнил военный конфликт в Украине с боями во время Первой мировой войны.

"Это бойня, Маргарет, — обратился Волтц к журналистке. — Это окопная война Первой мировой. Буквально мясорубка людей, которые бегут по этим открытым полям в восточной Украине. Но эскалация может вылиться в Третью мировую. И она расширяется, Северная Корея уже отправляет десятки тысяч, Южная Корея очень обеспокоена и заявляет об определенном вмешательстве", — заявил он.

По мнению Уолтца, главными вопросами на гипотетических мирных переговорах будут: кто будет участвовать в переговорах, как привлечь стороны к столу переговоров, каковы рамки соглашения?

Мирные переговоры: план Трампа

План завершения войны в Украине Дональда Трампа может предусматривать заморозку боестолкновений и переговоров о вступлении Украины в НАТО, об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Сценарий предполагает, что вопрос о вступлении НАТО будет на время отложен, а текущую линию фронта — заморозят.

Представители Киева против такого плана, т.к. он не решает вопрос относительно сдерживания агрессии РФ и восстановления территориальной целостности. Украина готовится к продолжению военного конфликта и укрепляет обороноспособность.

Напомним о главных заявлениях Сырского из нового интервью: Покровск, боеприпасы и победа над РФ.

Также сообщалось, что, по данным Times, США никогда не обещали Украине возвращение оккупированных территорий, а главной целью было было выжить.