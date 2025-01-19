"Целью было выжить": США никогда не обещали Украине вернуть оккупированные РФ территории, — Time

Журналисты указывают, что Байден хотел избежать прямого конфликта между РФ и НАТО и оставить неопределенным вопрос деоккупации территорий, которые захватила РФ с 2014 года. В то же время Байден намеревался сохранить лидерство по военной помощи Украине.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, президент США Джо Байден определился три цели как ответ на действия Кремля, и победы Украины над россиянами и возвращения оккупированных территорий не было среди них. Об этом сообщает издание Time.

Журналисты пишут, что фраза из уст представителей Белого дома — поддерживать Украину "столько, сколько нужно будет" — намеренно имела такую размытую формулировку. По словам представителя Совета национальной безопасности США Эрика Грина, именно поэтому в этой фразе не шла речь о "территориальных параметрах".

Грин объясняет это следующим образом — по мнению Белого дома, даже при мощной помощи Запада, Украина не в состоянии деоккупировать и вернуть все свои территории на востоке Украины и Крым, которые были оккупированы РФ с 2014 года.

"В конце концов, это не должно было стать историей успеха. Более важной целью было выжить Украине как суверенной, демократической стране, свободной в своем стремлении к интеграции с Западом", — подчеркнул представитель Белого дома.

Журналисты отмечают, что именно это было одной из трех целей Байдена — оставить без четкого ответа вопрос о территориях, избежать прямого конфликта между РФ и НАТО и сохранить свое лидерство в отношении помощи Украине, которая "сформирует его наследие как государственного деятеля". Но успех на этих ограниченных условиях не приносит удовлетворения даже некоторым из его ближайших союзников и советников.

"К сожалению, это тот тип успеха, когда вы не чувствуете удовлетворения от него. Потому что в Украине так много страданий и так много неопределенности относительно того, куда она в конце концов приземлится", — сказал господин Грин.

СМИ подчеркивает, что разочарование украинцев относительно действий Байдена росло со времен вторжения РФ. В частности, украинский глава государства Владимир Зеленский заявил об этом в интервью Лексу Фридману о том, что США во времена Байдена "сделали недостаточно, чтобы ввести санкции против России и предоставить Украине оружие и гарантии безопасности".

Также украинский лидер и некоторые союзники Вашингтона указывали, что США были "слишком осторожными в противостоянии с РФ", в частности по вопросу членства в НАТО. Во время последнего визита Зеленского в Белый Дом, украинская сторона передала "план победы" — от призыва к приглашению в НАТО до предоставления дальнобойного вооружения с возможностью нанести удары вглубь территории РФ.

Именно тогда были надежды, что после отказа Байдена идти на второй срок, он сможет решиться на определенные шаги. Но обращение к Байдену не изменили его взглядов относительно членства в НАТО, однако он согласовал ряд шагов, которые ранее в Белом доме считали опасными: в ноябре США разрешили наносить удары вглубь РФ западным оружием, а в январе — ввели жесткие санкции против российского энергетического сектора и "теневого флота" России.

"Хотя эти решения не соответствовали желанию Зеленского, они помогли Байдену во время последней внешнеполитической речи во время его пребывания в должности доказать, что США достигли своих целей, защитив Украину. Однако он оставался осторожным, чтобы не обещать, что Украина вернет еще какую-то свою территорию или даже доживет до конца этой войны. Будущее, которое планируют Зеленский и многие его соотечественники, — это будущее, в котором Россия потерпит поражение. Но, сплачивая мир к борьбе, Байден вкладывал в свои цели то, что защищать Украину от России — это не то же самое, что победить Россию. Поэтому неудивительно, что эта цель остается далекой от Зеленского", — констатируют журналисты издания Time.

Ранее стало известно, что Байден боялся покушения от "украинских радикалов". Несмотря на то, что накануне визита Байдена в Киев США договорились с РФ о "деконфликтности", американский президент не чувствовал себя в безопасности.

Впоследствии сообщалось, что по словам Байдена, Путин боится ядерного удара Украины по Москве. Владимир Путин в одной из бесед с Джо Байденом говорил об опасениях попадания в Украину ядерного оружия. Российский лидер знал о возможности Штатов ударить по РФ в любой день.