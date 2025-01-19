"Метою було вижити": США ніколи не обіцяли Україні повернути окуповані РФ території, — Time

Журналісти вказують, що Байден бажав уникнути прямого конфлікту між РФ і НАТО й залишити невизначеним питання деокупації територій, які захопила РФ з 2014 року. Водночас Байден мав намір зберегти лідерство щодо військової допомоги Україні.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, президент США Джо Байден визначився три цілі як відповідь на дії Кремля, і перемоги України над росіянами та повернення окупованих територій не було серед них. Про це повідомляє видання Time.

Журналісти пишуть, що фраза з уст представників Білого дому — підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно буде" — навмисно мала таке розмите формулювання. За словами представника Ради національної безпеки США Еріка Гріна, саме тому в цій фразі не йшла мова про "територіальні параметри".

Грін пояснює це наступним чином — на думку Білого дому, навіть за потужної допомоги Заходу, Україна не в змозі деокупувати та повернути всі свої території на сході України та Крим, які були окуповані з 2014 року.

"Зрештою, це не мало стати історією успіху. Більш важливою метою було вижити Україні як суверенній, демократичній країні, вільній у своєму прагненні до інтеграції із Заходом", — наголосив представник Білого дому.

Журналісти відзначають, що саме це було однією з трьох цілей Байдена — залишити без чіткої відповіді питання про території, уникнути прямого конфлікту між РФ і НАТО та зберегти своє лідерство щодо допомоги Україні, яка "сформує його спадщину як державного діяча". Але успіх на цих обмежених умовах не приносить задоволення навіть деяким з його найближчих союзників і радників.

"На жаль, це той тип успіху, коли ви не відчуваєте задоволення від нього. Тому що в Україні так багато страждань і так багато невизначеності щодо того, куди вона врешті-решт приземлиться", — сказав пан Грін.

ЗМІ підкреслює, що розчарування українців щодо дій Байдена зростала з часів вторгнення РФ. Зокрема, український глава держави Володимир Зеленський заявив про це в інтерв'ю Лексу Фрідману про те, що США за часів Байдена "зробили недостатньо, щоб запровадити санкції проти Росії та надати Україні зброю і гарантії безпеки".

Також український лідер та деякі союзники Вашингтона вказували, що США були "надто обережними у протистоянні з РФ", зокрема щодо питання членства у НАТО. Під час останнього візиту Зеленського до Білого Дому, українська сторона передала "план перемоги" — від заклику до запрошення в НАТО до надання далекобійного озброєння з можливістю завдати ударів углиб території РФ.

Саме тоді були сподівання, що після відмови Байдена йти на другий термін, він зможе наважитися на певні кроки. Та звернення до Байдена не змінили його поглядів щодо членства в НАТО, однак він погодив низку кроків, які раніше в Білому домі вважали небезпечними: в листопаді США дозволили завдати ударів углиб РФ західною зброєю, а в січні — запровадили жорсткі санкції проти російського енергетичного сектору та "тіньового флоту" Росії.

"Хоча ці рішення не відповідали бажанню Зеленського, вони допомогли Байдену під час останньої зовнішньополітичної промови під час його перебування на посаді довести, що США досягли своїх цілей, захистивши Україну. Однак він залишався обережним, щоб не обіцяти, що Україна поверне ще якусь свою територію або навіть доживе до кінця цієї війни. Майбутнє, яке планують Зеленський і багато його співвітчизників, — це майбутнє, в якому Росія зазнає поразки. Але, згуртовуючи світ до боротьби, Байден вкладав у свої цілі те, що захищати Україну від Росії – це не те саме, що перемогти Росію. Тому не дивно, що ця мета залишається далекою від Зеленського", — констатують журналісти видання Time.

Раніше стало відомо, що Байден боявся замаху від "українських радикалів". Попри те, що напередодні візиту Байдена до Києва США домовилися з РФ щодо "деконфліктності", американський президент не почувався у безпеці.

Згодом повідомлялося, що за словами Байдена, Путін боїться ядерного удару України по Москві. Володимир Путін в одній із бесід із Джо Байденом говорив про побоювання потрапляння в Україну ядерної зброї. Російський лідер знав про можливості Штатів вдарити по РФ у будь-який день.