Байден зізнався, що боявся замаху на себе українських радикалів під час візиту до Києва

Попри те, що напередодні візиту Байдена до Києва США домовилися з РФ щодо "деконфліктності", американський президент не почувався у безпеці.

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Президент США Джо Байден, який вже незабаром залишить свій пост, заявив, що побоювався замаху на себе під час свого візиту до Києва в 2023 році. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу MSNBC.

Американський президент наголосив, що боявся не російського президента Володимира Путіна, а українських "радикалів", які підтримують РФ.

"Я не думав, що Путін наважиться прибрати американського президента. Я турбувався, що радикальні елементи в Україні, які перебували під контролем або співпрацювали з росіянами, можуть спробувати це зробити", — заявив Байден.

Під час візиту Байдена до Києва західні ЗМІ повідомляли, що напередодні США домовилися з РФ щодо "деконфліктності", зокрема, йшлося про те, що з Росією зв'язувалися, "щоб уникнути будь-яких прорахунків, які можуть призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами".

При цьому, коли Байден і президент Володимир Зеленський вийшли з Михайлівського собору, в Києві почалася повітряна тривога. Хоча про удари чи нальоти на Київ того дня за підсумками нічого не повідомлялося.

Нагадаємо, що у своїй прощальній промові президент США Джо Байден висміяв Путіна. Він заявив, що саме він був в центрі Києва, а не російський президент. За його словами, план президента РФ Володимира Путіна з захоплення України провалився, йому не вдалося зруйнувати ані Україну, ані НАТО.