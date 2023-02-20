Джо Байден у Києві: як Вашингтон готувався до поїздки та які підсумки зустрічі із Зеленським

У Білому домі повідомили, що перед візитом президента США до Києва американські офіційні особи зв'язалися з росіянами та попередили їх про це. За інформацією журналістів, Вашингтон хотів уникнути прямого конфлікту із Москвою.

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Джо Байден вранці 20 лютого вперше у статусі президента США прибув з неоголошеним візитом до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і анонсував новий пакет військової допомоги на $500 млн. Таким чином глава Білого дому хотів надіслати сигнал партнерам про непохитну підтримку Вашингтона. Цього ж дня він залишив українську столицю та вирушив до Польщі на зустріч зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Фокус зібрав ключові моменти поїздки американського голови до України.

Як Джо Байден прибув в Україну і чому поїздка була таємницею

За інформацією видання The New York Times, президент США таємно прибув до Києва потягом. 18 лютого американський лідер вилетів із Вашингтона після вечері з дружиною та прилетів до Польщі, звідки й вирушив в Україну залізницею. Хоча офіційний графік стверджував, що 20 лютого він перебуватиме в американській столиці.

Візит Джо Байдена був проведений таємно з міркувань безпеки.

До цього американське видання Politico повідомляло, що помічники Байдена намагалися таємно переправити його в Україну, але врешті-решт вирішили все скасувати. Співрозмовники розповіли, що його поїздка потягом зайняла б 10 годин, а авіапереліт надто ризикований. Більшість помічників вирішили, що ризик для безпеки президента США чи України цього не вартий.

Водночас, у виданні Rolling Stone розповіли, що Байдену представили безліч планів щодо цієї поїздки в Україну. Одна з ідей передбачала зустріч президентів у невідомому місці на польсько-українському кордоні. Також йому пропонували провести зустріч у Львові. Проте він все ж таки обрав Київ.

Переговори Вашингтона з Москвою перед поїздкою до Києва

У виданні Assosiated Press пишуть, що незадовго до поїздки Байдена американські та російські офіційні особи провели розмову, щоб уникнути конфлікту та будь-яких прорахунків, які могли б призвести до збройного протистояння США та РФ.

Поки президент США знаходився в Україні, американські літаки-розвідники, зокрема бортовий радар E-3 Sentry та літак з електронним керуванням RC-135W Rivet Joint, спостерігали за Києвом із повітряного простору Польщі.

Пізніше в адміністрації США підтвердили, що дійсно повідомили Росію про майбутню поїздку Джо Байдена до Києва за кілька годин до відправлення. Там не стали коментувати те, як відреагували у Москві.

Крім того, у Вашингтоні повідомили, що поїздка планувалася місяцями за участю Білого дому, Пентагону та Секретної служби.

Прибуття Джо Байдена до Києва

З раннього ранку 20 лютого багато центральних вулиць та кварталів Києва було перекрито без жодних офіційних пояснень. Пізніше люди почали ділитися відеозаписами довгих кортежів автомобілів, що їдуть вулицями.

Водночас, глава МЗС України Дмитро Кулеба відмовився від поїздки в ЄС через прибуття "топгостей" до Києва.

Як виявилося пізніше, до української столиці приїхав Джо Байден. Насамперед президенти США та України приїхали на Софійська площу, щоб майже пам'ять загиблих українських бійців.

Про що говорили Байден та Зеленський?

Зеленський та Байден прибули на переговори до Маріїнського палацу. Перед цим президент України повідомив, що говоритиме з президентом США про ситуацію на фронті, а також український народ, який переживає надзвичайно важкі часи.

"Сьогоднішні наші переговори з Джозефом Байденом були саме такими змістовними та важливими, як це вже стало традицією для відносин між нашими державами. Дякую особисто пану Президенту, всій його команді, Конгресу Сполучених Штатів та всім американцям за досягнуту потужність українсько-американського співробітництва", — написав Зеленський після зустрічі.

За словами голови ОП Андрія Єрмака, візит американського лідера до Києва носить стратегічний характер, який допоможе вирішити чимало питань та прискорити "підвислі".

У свою чергу, Байден заявив, що його присутність в Україні демонструє підтримку з боку США незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої країни.

Анонс нової військової допомоги, 700 танків від партнерів та повна підтримка України

Під час перебування президента США в Україні Білий дім опублікував заяву, в якій повідомляється про надання нового пакету військової допомоги, розміром $500 млн.

"Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити непохитну та незмінну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України", — сказано в повідомленні.

На брифінгу Байден уточнив, що туди увійдуть боєприпаси для далекобійних РСЗВ HIMARS та гаубиць, а також ПТРК Javelin.

Він розповів, що Україна отримає від партнерів 700 танків та тисячі одиниць бронетехніки. Також українським військовим нададуть тисячу артилерійських систем, 50 із яких — далекобійні, а також мільйони снарядів.

Заяви президентів за підсумками зустрічі

Володимир Зеленський повідомив, що сьогоднішні переговори з його американським колегою є плідними та дуже важливими. За його словами, їхня зустріч позитивно вплине на ситуацію на полі бою.

Він також додав, що Україна і США мають спільне бачення варіантів закінчення воєнних дій і потрібно зробити так, щоб війна закінчилася в 2023 році.

Зі свого боку Джо Байден сказав, що Америка та "весь світ" підтримують Україну та висловив упевненість у її перемозі. За його словами, мета президента РФ Володимира Путіна — стерти нашу країну з карти, проте вона зазнає невдачі.

Водночас він попередив, що попереду "на нас чекають важкі роки".

Байден покинув Київ

Після переговорів із Зеленським президент США залишив Київ і вирушив до Польщі. Там у нього відбудуться переговори з лідером Польщі Анджеєм Дудою та відбудеться звернення до польського народу.

Тим часом у країні вже готуються зустрічати голову Білого дому. У Варшаві розмістили сітілайти із закликами про військову допомогу Україні. Зокрема поляки просять Байдена надати Києву винищувачі F-16.

Україна та США задоволені зустріччю

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що приїзд президента США до Києва є перемогою українського народу та Зеленського. За його словами, обидва лідери задоволені зустріччю і це "чіткий сигнал на болота — вас ніхто не боїться".