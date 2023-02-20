Байден поїхав з Києва, а в Польщі для нього приготували сітілайти з натяком (відео)

В Польщі лідера США зустрічають сітілайтами з закликами допомогти Україні.

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Президент США Джо Байден, який побував в Україні 20 лютого з неанонсованим візитом, вже покинув Київ. Про це повідомляє CNN.

У соцмережах опублікували кадри, на яких, як стверджується, кортеж Байдена їде з Києва.

Далі Байден вирушить із запланованим візитом до Польщі, де зустрінеться з президентом Анджєєм Дудою та виголосить промову до польського народу.

У Польщі вже готуються зустрічати американського президента. У Варшаві вже розмістили сітілайти з написами щодо військової допомоги Україні. Зокрема, йдеться про надання ЗСУ винищувачів.

"Байден, дай Україні F-16", — йдеться в повідомленні на сітілайті.

Сьогодні, 20 лютого, президент США Джо Байден приїхав до Києва з незапланованим візитом. Президент України Володимир Зеленський за підсумками візиту зазначив, що 2023 рік завдяки підтримці союзників стане роком перемоги для України, а РФ не вдасться здійснити плани зі знищення України.

Президент США під час неанонсованого візиту до Києва заявив про постачання Україні боєприпасів для далекобійних РСЗВ HIMARS і гаубиць, а також ПТРК Javelin. Білий дім опублікував заяву з обіцянкою відправити нову партію озброєння для ЗСУ — протитанкові радари, системи ППО, радари спостереження за повітряним простором для захисту від атак авіації ЗС РФ. Байден цього тижня хоче оголосити про додаткові санкції проти російської політичної еліти та компаній, пов'язаних із військовою машиною Москви.