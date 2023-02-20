Байден уехал из Киева, а в Польше для него приготовили ситилайты с намеком (видео)

В Польше лидера США встречают ситилайтами с призывами оказать помощь Украине.

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Президент США Джо Байден, побывавший в Украине 20 февраля с неанонсированным визитом, уже покинул Киев. Об этом сообщает CNN.

В соцсетях опубликовали кадры, на которых, как утверждается, кортеж Байдена уезжает из Киева.

Далее Байден отправится с запланированным визитом в Польшу, где встретится с президентом Анджеем Дудой и произнесет речь польскому народу.

В Польше уже готовятся встречать американского президента. В Варшаве уже разместили ситилайты с надписями о военной помощи Украине. В частности, речь идет о предоставлении ВСУ истребителям.

"Байден, дай Украине F-16", — говорится в сообщении на ситилайти.

Сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден приехал в Киев с незапланированным визитом. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита отметил, что 2023 г. благодаря поддержке союзников станет годом победы для Украины, а РФ не удастся осуществить планы по уничтожению Украины.

Президент США во время неанонсированного визита в Киев заявил о поставках Украине боеприпасов для дальнобойных РСЗО HIMARS и гаубиц, а также ПТРК Javelin. Белый дом опубликовал заявление с обещанием отправить новую партию вооружения для ВСУ — противотанковые радары, системы ПВО, радары наблюдения за воздушным пространством для защиты от атак авиации ВС РФ. Байден на этой неделе хочет объявить о дополнительных санкциях против российской политической элиты и компаний, связанных с военной машиной Москвы.