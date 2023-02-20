Кулеба відмовився від поїздки в ЄС через топгостей у Києві: в МЗС анонсували "сюрприз"

Столиця, крім делегації з Ізраїлю, чекає на візит інших високопоставлених гостей. У керівництві МЗС натякнули, що найближчим часом до Києва прибуде ще кілька делегацій.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скасував зустріч з європейськими главами МЗС у Брюсселі, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС. Про це стало зрозуміло з його нової публікації в Twitter, яка стосувалася зовсім іншого питання.

"Я вдячний Естонії за пропозицію щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів, які можуть розпочатися з надання країнами ЄС 1 млн 155-мм снарядів. Незважаючи на те, що не можу сьогодні особисто бути присутнім на #FAC, ми рішуче підтримуємо ініціативу та закликаємо втілити її у життя", — зазначив Дмитро Кулеба.

Причиною такого рішення могли стати несподівані візити топгостей до української столиці, які приурочені до річниці повномасштабної війни.

Вранці 20 лютого в Київ приїхала високопоставлена делегація з Ізраїлю, про що заявив посол Михайло Бродський. Окрім того, очікується візит прем'єр-міністрині Італії Джорджії Мелоні, а також директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої.

Але й на цьому сюрпризи не закінчуються. Заступник глави МЗС Мельник зазначив, що потрібно трохи почекати, і весь світ сам побачить про що йдеться.

"У Києві готують сюрприз. Нам важливо, що напередодні річниці агресії ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, а й присутність наших важливих головних партнерів у Києві. Давайте почекаємо", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 лютого в Києві перекрили частину вулиць та Шулявський міст. Столиця опинилась паралізованою, і причиною цього стали міжнародні делегації. У мережі вважають, що делегація прибула в Київ, аби вшанувати пам'ять Героїв Небесної сотні.

18 лютого в Білому домі заявили, що Байден надішле сигнал Путіну і росіянам під час виступу в Польщі. Там він очевидно дасть зрозуміти, що підтримка України буде довгостроковою, допоки сили Кремля не вичерпаються.