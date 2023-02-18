Байден дасть сигнал Путіну і росіянам під час виступу в Польщі, – Білий дім

За словами Джона Кірбі, американський президент виступить у Варшаві з промовою, в якій ясно дасть зрозуміти, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має намір звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна в межах свого візиту до Польщі, запланованого на 20 лютого. Про це сказав представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу.

Кірбі зазначив, що промова американського лідера у Варшаві, безумовно, знайде відгук як серед американців, так і серед польського народу та інших союзників та партнерів США. Крім того, Байден може виступити із посланням до росіян.

"І я підозрюю, що ви почуєте, як він звертається до пана Путіна, а також до російського народу", — заявив представник Білого дому.

Джон Кірбі повідомив, що після прибуття до Варшави Джо Байден зустрінеться з президентом Польщі Анджем Дудою. Очікується, що Байден подякує президенту Дуді та польському народу за військову та гуманітарну допомогу Україні у розмірі 3,8 мільярда доларів, а також за прийом понад 1,5 мільйона українських біженців.

Увечері, 21 лютого, президент Байден виступить у Варшаві з промовою, в якій наголосить на ролі США у згуртуванні світу задля підтримки українців, які захищають свою свободу та демократію. Американський лідер також ще раз акцентує увагу на тому, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, що за словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, Джо Байден зустрінеться з лідерами східного флангу НАТО у межах свого візиту до Польщі 20 лютого. Американський президент також може повідомити про раніше невідомі підсумки останнього "Рамштайну".

Ще Фокус писав про те, що згідно з даними польського видання Dziennik Gazeta Prawna від 15 лютого, найближчим часом у Польщі може відбутися зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена із президентом України Володимиром Зеленським.

Ми також писали, що 16 лютого Олександр Лукашенко під час спілкування з журналістами запросив президента США Джо Байдена відвідати з офіційним візитом Мінськ, якщо той "хоче припинити війну в Україні".