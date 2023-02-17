Байден у Польщі може заявити про нові поставки зброї до України, – експерт

Подробиці дев'ятого "Рамштайну" стануть відомими 20 лютого на зустрічі лідерів східного флангу НАТО у Варшаві. Президент США після зустрічі оголошував про постачання танків Abrams, розповів Фокусу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Президент США Джо Байден приїде до Польщі 20 лютого і під час зустрічі з лідерами східного флангу НАТО буде приділено увагу підтримці України. Про це сказав у коментарі Фокусу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Думаю, що про інші підсумки "Рамштайну" можна буде дізнатися під час візиту президента США Байдена до Польщі, – каже Мусієнко. – Мені здається, що все відбуватиметься приблизно так, як у питанні постачання танків. Тоді закінчився "Рамштайн" і його підсумки були не оголошені повною мірою, а потім пролунало оголошення Байдена про постачання Abrams. Німеччина заявила про Leopard. Процес пішов".

Напередодні польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на свої джерела раніше повідомляло, що президент Сполучених Штатів Джо Байден та президент України Володимир Зеленський можуть зустрітися у Польщі вже найближчими днями.

Детальніше про те, що Україна могла отримати від нового Рамштайну, ви можете прочитати у нашій новій статті: " Зброя для контрнаступу. Чого не вистачає Україні для перемоги — секретні сигнали з Рамштайну ".