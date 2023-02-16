Візит Байдена до Польщі: посол США розповів, чи буде зустріч з Зеленським

В межах візиту американського президента очікується зустріч лідерів східного флангу НАТО, де обговорять у тому числі питання підтримки України, розповів посол США в Польщі.

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Президент США Джо Байден приїде з офіційним візитом до Польщі у понеділок, 20 лютого. Він виступить перед польським народом у Варшаві. Посол США в країні Марк Бжезінський розповів подробиці візиту американського президента до Польщі, повідомляє TVN24.

"Я надзвичайно схвильований візитом Байдена до Польщі. Для нього це не питання політики, це питання союзу, щоб протистояти злу і перемогти. Я пам’ятаю, коли Байден був тут минулого року, він пішов на Національний стадіон і обійняв біженців. Я думаю, президент Байден хоче повернутися до Польщі й сказати "дякую". Це історичний момент. Ніколи раніше президент США не був у Польщі двічі на рік. Це велика честь", – сказав посол.

Згідно з програмою візиту, Байден прибуде до Польщі ввечері 20 лютого, а вже наступного дня, 21 лютого, о 17:30 він виступить із промовою перед польським народом. Її зможуть послухати усі охочі. Виступ відбудеться в Аркадах Кубіцького в садах Королівського замку.

Також Марк Бжезінський повідомив, що президент США Джо Байден планує зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, а в середу вдень, 22 лютого, відбудеться зустріч Бухарестської дев'ятки — лідери східного флангу НАТО зустрінуться у Варшаві, щоб обговорити питання підтримки України та підтримки східного флангу НАТО. Посол додав, що не очікує на зустрічі присутності президента України Володимира Зеленського.

Бжезінський також повідомив, що в плані візиту Байдена – відвідати лише Варшаву, а графік візиту американського президента "допрацьовується".

"Я думаю, що це буде переломний момент для цього покоління і для польсько-американських відносин", — сказав посол.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент України Володимир Зеленський можуть зустрітися в Польщі вже найближчими днями. Про це у четвер, 15 лютого, повідомило польське видання Dziennik Gazeta Prawna із посиланням на свої джерела.

Раніше Фокус повідомляв, що за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, РФ запам'ятає день початку повномасштабного вторгнення. За його словами, важливим елементом підтримки Києва буде візит президента США Джо Байдена до Польщі.