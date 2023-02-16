Визит Байдена в Польшу: посол США рассказал, будет ли встреча с Зеленским

В рамках визита американского президента ожидается встреча лидеров восточного фланга НАТО, где обсудят, в том числе, вопросы поддержки Украины, рассказал посол США в Польше.

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Президент США Джо Байден приедет с официальным визитом в Польшу в понедельник, 20 февраля. Он выступит перед польским народом в Варшаве. Посол США в стране Марк Бжезинский рассказал подробности визита американского президента в Польшу, сообщает TVN24.

"Я чрезвычайно взволнован визитом Байдена в Польшу. Для него это не вопрос политики, это вопрос союза, чтобы противостоять злу и победить. Я помню, когда Байден был здесь в прошлом году, он пошел на Национальный стадион и обнял беженцев. Я думаю, президент Байден хочет вернуться в Польшу и сказать "спасибо". Это исторический момент. Никогда раньше президент США не был в Польше дважды в год. Это большая честь", – сказал посол.

Согласно программе визита, Байден прибудет в Польшу вечером 20 февраля, а уже на следующий день, 21 февраля, в 17.30 он выступит с речью перед польским народом. Ее смогут послушать все желающие. Выступление состоится в Аркадах Кубицкого в садах Королевского замка.

Также Марк Бжезинский сообщил, что президент США Джо Байден планирует встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, а в среду днем, 22 февраля, состоится встреча Бухарестской девятки — лидеры восточного фланга НАТО встретятся в Варшаве, чтобы обсудить вопросы поддержки Украины и поддержки восточного фланга. НАТО. Посол добавил, что не ожидает встречи присутствия президента Украины Владимира Зеленского.

Бжезинский также сообщил, что в плане визита Байдена – посетить только Варшаву, а график визита американского президента "дорабатывается".

"Я думаю, что это будет переломный момент для этого поколения и для польско-американских отношений", — сказал посол.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Польше уже в ближайшие дни. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на свои источники.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, РФ запомнит день начала полномасштабного вторжения. По его словам, важным элементом поддержки Киева станет визит президента США Джо Байдена в Польшу.