Байден в Польше может заявить о новых поставках оружия в Украину, – эксперт

Подробности девятого "Рамштайна" станут известны 20 февраля на встрече лидеров восточного фланга НАТО в Варшаве. Президент США после встречи объявлял о поставках танков Abrams, рассказал Фокусу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Президент США Джо Байден приедет в Польшу 20 февраля и во время встречи с лидерами восточного фланга НАТО будет уделено внимание поддержке Украины. Об этом сказал в комментарии Фокусу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Думаю, что о других итогах "Рамштайна" можно будет узнать во время визита президента США Байдена в Польшу, – говорит Мусиенко. – Мне кажется, что все будет происходить примерно так же, как в вопросе поставки танков. Тогда окончился "Рамштайн", и его итоги были не объявлены в полной мере, а затем прозвучало объявление Байдена о поставках Abrams. Германия заявила о Leopard. Процесс пошел".

Накануне польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на свои источники ранее сообщало, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Польше уже в ближайшие дни.

Детальнее о том, что Украина могла получить от нового Рамштайна, вы можете прочитать в нашей новой статье: "Оружие для контрнаступления. Чего не хватает Украине для победы – секретные сигналы из Рамштайна".