Кулеба отказался от поездки в ЕС из-за топ-гостей в Киеве: в МИДе анонсировали "сюрприз"

Столица, помимо делегации из Израиля, ожидает визит других высокопоставленных гостей. В руководстве МИД намекнули, что в ближайшее время в Киев прибудут еще несколько делегаций.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отменил встречу с европейскими главами МИД в Брюсселе, которая должна была состояться перед заседанием Совета ЕС. Об этом стало понятно из его новой публикации в Twitter, которая касалась совершенно другого вопроса.

"Я благодарен Эстонии за предложение о совместных прямых закупках оружия и боеприпасов, которые могут начаться с предоставления странами ЕС 1 млн 155-мм снарядов. Несмотря на то, что не могу сегодня лично присутствовать на #FAC, мы решительно поддерживаем инициативу и призываем воплотить ее в жизнь", — отметил Дмитрий Кулеба.

Причиной такого решения могли стать неожиданные визиты топ-гостей в украинскую столицу, которые приурочены к годовщине полномасштабной войны.

Утром 20 февраля в Киев приехала высокопоставленная делегация из Израиля, о чем заявил посол Михаил Бродский. Кроме того, ожидается визит премьер-министра Италии Джорджии Мелони, а также директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

Но и на этом сюрпризы не заканчиваются. Замглавы МИД Мельник отметил, что нужно немного подождать, и весь мир сам увидит о чем идет речь.

"В Киеве готовят сюрприз. Нам важно, что накануне годовщины агрессии мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, но и присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве. Давайте подождем", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля в Киеве перекрыли часть улиц и Шулявский мост. Столица оказалась парализована, и причиной этому стали международные делегации. В сети полагают, что делегация прибыла в Киев, чтобы почтить память Героев Небесной сотни.

18 февраля в Белом доме заявили, что Байден пошлет сигнал Путину и россиянам во время выступления в Польше. Там он явно даст понять, что поддержка Украины будет долгосрочной, пока силы Кремля не иссякнут.